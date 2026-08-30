Ιερέας-γιατρός στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου για ασέλγεια σε ανήλικη

Ιερέας που είναι και γιατρός παραπέμπεται να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριοκατηγορούμενος ότι επί δίμηνο, το 2022, ασελγούσε σε 12χρονη την οποία εξέταζε λόγω της ιατρικής του ιδιότητας. Ο ιερέας ο οποίος ιερουργεί σε εκκλησία της Κεντρικής Μακεδονίας καταγγέλθηκε στις αρχές από εκπαιδευτικούς, τους οποίους ενημέρωσε το παιδί. Η μητέρα του παιδιού πάντως, η οποία ενημερώθηκε αμέσως από την κόρη της, δεν επιβεβαιώνει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το παιδί της ενδεχομένως να παρεξήγησε τη στάση του ιερέα – γιατρού.

EΟ 61χρονος ιερέας – γιατρός, η ειδικότητα του οποίου συνδέεται με ανήλικους, σύμφωνα με το βούλευμα εξέταζε τη 12χρονη από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2022. Όταν παραπονέθηκε στη μητέρα της για πράξεις του κατηγορούμενου κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, τότε η μητέρα αποφάσισε να σταματήσει τις επισκέψεις, χωρίς όμως να κινήσει κάποια διαδικασία σε βάρος του ιερέα – γιατρού. Αντίθετα, σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, η ίδια η 12χρονη εκμυστηρεύτηκε σε εκπαιδευτικούς τα όσα έγιναν στις επισκέψεις με τον γιατρό και εκείνοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τη μητέρα και τις αρχές. Μάλιστα ύστερα από την έρευνα ο ιερέας – γιατρός κατηγορήθηκε αρχικά και για πράξεις σε βάρος του αδερφού της 12χρονης για τις οποίες απηλλάγη όμως καθώς το δικαστικό συμβούλιο δέχτηκε ότι η γενικότερη στάση του γιατρού κατά την εξέταση των δύο ανήλικων αδερφών δεν ήταν επιλήψιμη, όμως κάποιες κινήσεις του μόνον στη 12χρονη παραπέμπουν σε ασέλγεια.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται ότι οι γονείς των παιδιών είναι χωρισμένοι και επισημαίνεται η στάση της μητέρας η οποία αμφισβητεί τα λεγόμενα της κόρης της υποστηρίζοντας ότι έχει παρεξηγήσει τον γιατρό κατά τη διάρκεια της εξέτασής της. Όμως το δικαστικό συμβούλιο σημειώνει στο διατακτικό του ότι τα όσα περιγράφει το παιδί για συγκεκριμένες κινήσεις του κατηγορούμενου εκτός των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνονται από τις καταθέσεις του ίδιου ενώπιον παιδοψυχολόγων, χωρίς μάλιστα να έχει αλλάξει τη συνέχεια των περιγραφόμενων γεγονότων.

«Χαλαρή στάση»

Αντίθετα, στην απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών, ο ιερέας – γιατρός ισχυρίζεται ότι η 12χρονη αντιμετωπίζει ζητήματα νοητικής στέρησης και γι’ αυτό ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο τη στάση του κατά την ιατρική εξέταση. Προσθέτει ότι ο ίδιος ακολουθεί “χαλαρή στάση” κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των ανηλίκων και αυτή είναι η τακτική του, παραπέμποντας στη στάση που κράτησε και απέναντι στον αδερφό της 12χρονης. Από την άλλη όμως το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών παραθέτοντας τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου υπογραμμίζει ότι από καμία ιατρική εξέταση της ανήλικης δεν επιβεβαιώνεται ότι έχει νοητική στέρηση, όπως και ότι στον αδερφό της δεν προχώρησε σε ασελγείς πράξεις παρά μόνον ακολούθησε παρόμοια τακτική στην εξέταση. «Στην ανήλικη προχώρησε σε πράξεις ασέλγειας σε αντίθεση με τον αδερφό της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο ιερέας – γιατρός προσέφυγε στο Εφετείο για να προσβάλει το βούλευμα όμως η έφεση δεν έγινε δεκτή και έτσι παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και με τη σφραγίδα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για τις πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και των γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανηλίκου. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης προσέγγισης με οποιονδήποτε τρόπο της ανήλικης.