Ιερά Σύνοδος: Xαιρετίζει την επιστροφή των 48 ιερών κειμηλίων από τη Βουλγαρία

Την ικανοποίησή της για τη συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας, βάσει της οποίας 48 εκκλησιαστικά κειμήλια επιστρέφουν στη χώρα μετά από περισσότερο από έναν αιώνα, εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ζητώντας παράλληλα να συνεχιστεί η προσπάθεια για την επιστροφή και άλλων εκκλησιαστικών αντικειμένων.

Τα 48 κειμήλια προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης και είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι σήμερα εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος κάνει λόγο για κειμήλια που «είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου» και σημειώνει ότι η επιστροφή τους είναι αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων. Η Εκκλησία της Ελλάδος εκφράζει την ελπίδα ότι το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Βούλγαρος ομόλογός της Εύτιμ Μιλόσεφ θα αποτελέσει «μόνον την καλή αρχή».

Όπως σημειώνει, στόχος είναι να ακολουθήσουν πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή και άλλων εκκλησιαστικών κειμηλίων τα οποία, κατά την Εκκλησία, αφαιρέθηκαν από ναούς, μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η Ιερά Σύνοδος χαρακτηρίζει τη συμφωνία σημαντική για τη χώρα και αποδίδει την επίτευξή της στη συνεργασία Πολιτείας και Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τέλος την ευαρέσκειά της και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο και Δράμας κ. Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου μας, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας κυρό Παύλο, που υπήρξε ο αρχιτέκτων και πρωτεργάτης του όλου εγχειρήματος.