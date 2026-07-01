ΙΕΛΚΑ: Στο +0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο 2026

Στο +0,39% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο 2026, σε σχέση με τον Ιούνιο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο δείκτης τιμών Ιουνίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026 είναι μειωμένος κατά -0,29%. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2025-Ιούνιος 2026) καταγράφει αύξηση 1,56%.

Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 14 παρουσιάζουν αύξηση και οι 9 μείωση. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: τροφές και είδη για κατοικίδια (-5,56%), είδη πρωινού και ροφήματα (-2,60%), κατεψυγμένα (-2,53%), απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-2,02%), Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-1,06%).

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες: αλλαντικά (+4,80%), έτοιμα γεύματα (+3,91%), βρεφικές και παιδικές τροφές (+3,62%), γλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου (+3,59%), νερά, αναψυκτικά και χυμοί ( +3,37%).

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι :

– Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

– Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

– Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.