IEA: Οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ «εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό-ρεκόρ»

Ο International Energy Agency (IEA) εκτίμησε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα στο 2026 λόγω των διαταραχών που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο οργανισμός προβλέπει επίσης ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 420.000 βαρέλια ημερησίως φέτος, ωστόσο η πτώση αυτή υπολείπεται σημαντικά της αναμενόμενης απώλειας στην προσφορά.

«Περισσότερες από 10 εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες εφοδιασμού από τα Στενά του Ορμούζ εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό-ρεκόρ», ανέφερε ο IEA στη νεότερη έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου.

«Ο κόσμος αντλεί αποθέματα πετρελαίου με πρωτοφανή ταχύτητα καθώς οι χώρες εισαγωγής αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή. Τα ταχέως συρρικνούμενα αποθέματα ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές, ενδέχεται να προμηνύουν νέες εκρήξεις στις τιμές στο μέλλον», πρόσθεσε.