Ιδρύεται η Ένωση ΦΟΔΣΑ Ελλάδος

Από την Κω ξεκινά μια νέα εποχή συνεργασίας στη διαχείριση αποβλήτων των 14 ΦΟΔΣΑ της χώρα, μία κοινή φωνή για μία ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Μία θεσμική παρακαταθήκη συνεργασίας, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις, χωρίς αποκλεισμούς, με ισότιμη συμμετοχή όλων.

Μία σημαντική και ιστορική στιγμή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον χώρο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σηματοδότησε η συνάντηση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας στην Κω, στο πλαίσιο του 13ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Σε μία περίοδο μεγάλων προκλήσεων για την κυκλική οικονομία, την ολοκλήρωση κρίσιμων περιβαλλοντικών έργων, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, οι ΦΟΔΣΑ της Ελλάδας αποφάσισαν να κάνουν ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά: τη δημιουργία της «Ένωσης ΦΟΔΣΑ Ελλάδος» ενός κοινού θεσμικού χώρου συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συντονισμού και ενιαίας εκπροσώπησης.

Μία πρωτοβουλία που βασίζεται σε μία διαχρονική αρχή της Αυτοδιοίκησης: Οι μεγάλες αλλαγές και οι σημαντικές τομές επιτεύχθηκαν όταν η Αυτοδιοίκηση προχώρησε ενωμένη, μακριά από διαχωρισμούς και πολιτικές σκοπιμότητες, βάζοντας πάνω από όλα το κοινό συμφέρον των πολιτών.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός μόνιμου διαύλου συνεργασίας των ΦΟΔΣΑ αποτέλεσε αντικείμενο μιας σταθερής προσπάθειας που ανέδειξε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, με στόχο οι Φορείς όλης της χώρας να αποκτήσουν μία ισχυρή, ενιαία και τεκμηριωμένη φωνή.

Η πρόταση που παρουσιάστηκε είχε εξαρχής ξεκάθαρη αυτοδιοικητική φιλοσοφία: Να δημιουργηθεί ένας θεσμός συνεργασίας και προσφοράς και όχι ένας ακόμη μηχανισμός εξουσίας. Μία Ένωση που:

• δεν δημιουργεί καμία οικονομική επιβάρυνση στους ΦΟΔΣΑ,

• δεν προβλέπει εισφορές και πρόσθετα βάρη,

• λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς,

• διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων,

• αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία κάθε Φορέα,

• στηρίζεται σε όργανα συνεργασίας και θεματικές επιτροπές,

• προβλέπει εκ περιτροπής εκπροσώπηση και ανάληψη ευθύνης.

Γιατί ο στόχος δεν είναι ποιος θα εκπροσωπεί τους ΦΟΔΣΑ. Ο στόχος είναι όλοι οι ΦΟΔΣΑ να εκπροσωπούνται. Η νέα Ένωση δημιουργείται για να μείνει πέρα από πρόσωπα και θητείες. Ως μία θεσμική παρακαταθήκη συνεργασίας, συνέχειας και κοινής προσπάθειας για την επόμενη ημέρα.

Τέθηκε ως σημαντική προτεραιότητα η ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης των ΦΟΔΣΑ μέσω της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ), ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόβλεψη για τη στελέχωση και ενδυνάμωση των Φορέων.

Ιδιαίτερα καινοτόμα πρόταση κατέθεσε ο Πρόεδρος Μιχάλης Γεράνης για τη δημιουργία του: «ΚΕΦΟΕ»Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών ΦΟΔΣΑ Ελλάδος ενός κέντρου γνώσης και επιμόρφωσης, με στόχο τη συνεχή κατάρτιση στελεχών, την ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε όλη την Ελλάδα. Γιατί οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν ισχυρούς Φορείς και ανθρώπους με γνώση, εργαλεία και υποστήριξη.

Στη συνάντηση προσκλήθηκε το σύνολο των ΦοΔΣΑ της χώρας και υπήρξε μεγάλη συμμετοχή.

Διαδικτυακά συμμετείχαν:

• ο Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) , κ. Μπάμπης Σιάτρας ,

• ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας Α.Ε. ΟΤΑ , κ. Αθανάσιος Μαμάκος ,

• η Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας , κα Ελένη Βάκα ,

• ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Βορείου Αιγαίου , κ. Γιάννης Μαλαφής .

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, κ. Γιάννης Τρεπεκλής, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να συνδεθεί, ευχαρίστησε θερμά για την πρόσκληση.

Με φυσική παρουσία συμμετείχαν:

• ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου , κ. Νίκος Γεωργάκος ,

• ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου , κ. Γιάννης Σμυρνιώτης ,

• ο εκπρόσωπος του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου , κ. Χρήστος Γαμβρούδης ,

• εκπρόσωπος της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ,

• ο Πρόεδρος της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ , κ. Γιώργος Παπαδόπουλος .

Την πρωτοβουλία χαιρέτισαν και επικρότησαν:

• ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ , κ. Λάζαρος Κυρίζογλου ,

• ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ , κ. Μανώλης Γραφάκος ,

• ο Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ , κ. Γιώργος Ηλιόπουλος ,

• ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ , κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης ,

• ο κ. Νίκος Μαμαλούγκας , στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ,

• ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Προστασίας Περιβάλλοντος , κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης .

Η δημιουργία της Ένωσης ΦΟΔΣΑ Ελλάδοςστέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: «Η Αυτοδιοίκηση γράφει τις πιο σημαντικές της σελίδες όταν βάζει μπροστά το “εμείς” και αφήνει πίσω το “εγώ”.» Σήμερα δεν δημιουργείται απλώς μία Ένωση. Δημιουργείται μία παρακαταθήκη συνεργασίας, ενότητας και ευθύνης για την επόμενη ημέρα της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα. Οι ΦΟΔΣΑ της χώρας επιλέγουν τον δρόμο της συνεργασίας, της σύνθεσης και της κοινής προσπάθειας με μία αποστολή: ισχυρή Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και των πολιτών.