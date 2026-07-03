Ιδρύεται Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. στον Λαγκαδά

Περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης αποκτούν από τη νέα σχολική χρονιά οι εργαζόμενοι, οι ενήλικες και οι νέοι του Δήμου Λαγκαδά, καθώς ιδρύεται επίσημα το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Λαγκαδά, το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η ίδρυση του νέου σχολείου αποτελεί μια σημαντική εκπαιδευτική κατάκτηση για την τοπική κοινωνία, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της περιοχής και διευρύνει ουσιαστικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά απευθύνεται σε εργαζόμενους, ενήλικες και νέους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες, χωρίς να διακόψουν την εργασία ή τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Το νέο σχολείο ιδρύεται αρχικά με τους εξής τομείς:

• Πληροφορικής

• Μηχανολογίας

• Διοίκησης και Οικονομίας

• Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

• Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

• Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Η λειτουργία του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Δήμου Λαγκαδά, προσφέροντας νέες διεξόδους μάθησης, κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης στους κατοίκους της περιοχής.

Σε δήλωσή της, η Δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου αναφέρει:

«Ένας Δήμος γίνεται πραγματικά ισχυρός όταν δίνει στους ανθρώπους του περισσότερες ευκαιρίες. Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά δεν είναι απλώς ένα νέο σχολείο. Είναι μια νέα ευκαιρία για όσους θέλουν να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική δικαίωση για όλους όσοι πίστεψαν ότι ο Δήμος μας άξιζε μια ακόμη εκπαιδευτική δομή που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον τ. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Μιχάλη Σκορδά, τον νυν Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δημήτρη Σακονίδη και όλους όσοι εργάστηκαν για να επιτευχθεί η ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε κάθε ευκαιρία που ενισχύει την εκπαίδευση, δημιουργεί νέες προοπτικές για τους νέους και τους εργαζόμενους και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής στον Δήμο Λαγκαδά. Αυτόν τον Δήμο θέλουμε να χτίζουμε: έναν Δήμο που επενδύει στη γνώση, στις ίσες ευκαιρίες και στους ανθρώπους του, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω».