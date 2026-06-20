Ιδιωτικός τομέας: Αυξήσεις καθαρών αποδοχών – Τα μεγάλα κέρδη, οι εξαιρέσεις και οι χαμένοι

Μετά τις αυξήσεις που είδαν στους καθαρούς τους μισθούς δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, η «σκυτάλη» περνά στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας και η μειωμένη παρακράτηση φόρου αποτυπώνονται στη μισθοδοσία Ιανουαρίου, δημιουργώντας μια αισθητή εισοδηματική ανάσα για σημαντική μερίδα εργαζομένων.

Η αύξηση στο «καθαρό» ποσό δεν προκύπτει από αλλαγή στον ονομαστικό μισθό, αλλά από χαμηλότερο φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ετήσια διαφορά ισοδυναμεί με έναν –ή και περισσότερους– επιπλέον μισθούς, ανάλογα με τις αποδοχές και τα εξαρτώμενα μέλη.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Στην κορυφή των κερδισμένων βρίσκονται οι εργαζόμενοι έως 30 ετών, αλλά και οι μισθωτοί με προστατευόμενα τέκνα, ιδιαίτερα όταν το ετήσιο καθαρό εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Η ύπαρξη παιδιών αυξάνει το φορολογικό «μαξιλάρι», με αποτέλεσμα η μείωση της παρακράτησης να είναι εντονότερη.

Αντίθετα, για χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά, το όφελος είναι μικρό ή και μηδενικό, καθώς ο φόρος που αναλογεί είναι ήδη περιορισμένος και τα περιθώρια ελάφρυνσης στενεύουν.

Οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές ξεκινούν από περίπου 5,7 ευρώ για εργαζόμενο άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν τα 200 ευρώ τον μήνα. Το τελικό αποτέλεσμα καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: το ύψος του μισθού και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Μισθωτός σε λογιστικό γραφείο με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.776 ευρώ: αύξηση 86 ευρώ τον μήνα και ετήσιο όφελος κοντά στα 1.200 ευρώ.

Εργαζόμενος 25 ετών σε εστιατόριο με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ: μηνιαία ενίσχυση 177 ευρώ και ετήσιο όφελος περίπου 2.480 ευρώ, σχεδόν δύο μισθοί.

Μισθωτός σε αρχιτεκτονικό γραφείο με τρία παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ: αύξηση 93 ευρώ τον μήνα ή περίπου 1.300 ευρώ τον χρόνο.

Πολύτεκνος εργαζόμενος με καθαρές αποδοχές 1.800 ευρώ: αύξηση 292,86 ευρώ τον μήνα και συνολικό ετήσιο όφελος 4.100 ευρώ, δηλαδή πάνω από δύο μισθούς. Στον αντίποδα, διευθυντικό στέλεχος χωρίς παιδιά με καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ: όφελος περίπου 79 ευρώ τον μήνα ή 1.100 ευρώ ετησίως.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή στις πολύτεκνες οικογένειες. Εργαζόμενος με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ μπορεί να δει ετήσια αύξηση 4.100 ευρώ ή περίπου 292 ευρώ τον μήνα, επιβεβαιώνοντας ότι η ελάφρυνση «μεγαλώνει» όσο ανεβαίνει το εισόδημα και αυξάνονται τα προστατευόμενα μέλη.

Μικρό όφελος για τους χαμηλόμισθους χωρίς παιδιά

Στον αντίποδα, ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και καθαρές αποδοχές 980 ευρώ θα δει ετήσια αύξηση περίπου 100 ευρώ – δηλαδή γύρω στα 7 ευρώ τον μήνα. Το παράδειγμα αποτυπώνει το βασικό χαρακτηριστικό της αλλαγής: Η μείωση της παρακράτησης λειτουργεί ισχυρότερα για όσους έχουν μεγαλύτερη φορολογητέα βάση και επιπλέον εκπτώσεις λόγω τέκνων.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Η νέα κλίμακα φέρνει αυξήσεις σε μεγάλο μέρος των ιδιωτικών υπαλλήλων, όμως το μέγεθος της «ανάσας» δεν είναι ίδιο για όλους και εξαρτάται καθοριστικά από οικογενειακή κατάσταση και επίπεδο αποδοχών.

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