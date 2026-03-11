IDF: Εξουδετερώσαμε στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη

Οισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα τελευταία πλήγματα του στο Ιράν σκότωσαν «στελέχη του καθεστώτος που επιχειρούσαν σε κέντρο διοίκησης που χρησιμοποιείται από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στην καρδιά της Τεχεράνης».

Σύμφωνα με το Ισραήλ, επλήγησαν, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων.

Τα παραπάνω αναφέρουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τους οποίους, σειρήνες ηχούν στη Χάιφα και σε όλη τη Γαλιλαία εν μέσω πυραυλικής επίθεσης της Χεζμπολάχ από το Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ πιθανότατα θα επιχειρήσει να αυξήσει τον ρυθμό των επιθέσεων με ρουκέτες και drones εναντίον του Ισραήλ.

Το CNN ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια πιθανή «σημαντική επέκταση» των επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ απόψε.

Ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως διαθέτει πληροφορίες ότι το Ιράν και «τρομοκρατικές πολιτοφυλακές, προσκείμενες προς το Ιράν, μπορεί να ετοιμάζουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές που σχετίζονται με τις ΗΠΑ στο Ιράν, ακόμα και σε έδαφος υπό την κυριαρχία των ΗΠΑ».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόσθεσε ότι «πολιτοφυλακές έχουν στοχοθετήσει ξενοδοχεία ανά την επικράτεια του Ιράν, στα οποία διαμένουν Αμερικανοί».