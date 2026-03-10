IDF: Επιβεβαιώνει την εξουδετέρωση διοικητή της Χεζμπολάχ και δημοσιεύει βίντεο από την επίθεση

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι σκότωσε τον περιφερειακό διοικητή της Χεζμπολάχ την περασμένη Κυριακή (08/03) και δημοσιεύει βίντεο από την επίθεση.

Η δολοφονία του Χασάν Σαλαμέχ, γνωστού και ως Αμπού Χουσεΐν Ραάμπ, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ τη Δευτέρα.

Ο Σαλαμέχ ηγούνταν της Μονάδας Νασρ της Χεζμπολάχ, μιας από τις τρεις περιφερειακές διαιρέσεις στο νότιο Λίβανο. Είναι υπεύθυνη για την περιοχή μεταξύ του όρους Ντοβ και του Μπιντ Τζμπεϊλ.

Ο IDF αναφέρει ότι ο Σαλαμέχ ήταν στόχος της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στην πόλη Τζουάιγια του νότιου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το στρατό, ο Σαλαμέχ είχε υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια των ετών και ανέλαβε τη διοίκηση της Μονάδας Νασρ μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Ταλέμπ Αμπντουλάχ, τον Ιούνιο του 2024.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην οργάνωση, ο Σαλαμέχ συμμετείχε ενεργά σε πολυάριθμες τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά του Κράτους του Ισραήλ και εμπλέχθηκε στην προώθηση πολλών τρομοκρατικών σχεδίων κατά Ισραηλινών πολιτών.

Η μονάδα Νάσερ είναι μία από τις τρεις μονάδες που είναι υπεύθυνες για τις δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Ο IDF θα συνεχίσει να ενεργεί με σθένος κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία αποφάσισε να συμμετάσχει στην εκστρατεία και να λειτουργεί υπό την αιγίδα του ιρανικού καθεστώτος, και δεν θα επιτρέψει να προκληθεί βλάβη στους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ», τονίζεται ακόμη στην ανάρτηση των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων.