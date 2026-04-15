IDF: Έχουμε εξοντώσει περισσότερους από 1.700 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ

από Team MyPortal.gr
«Στον Λίβανο, συνεχίζουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολάχ στο πλαίσιο μιας πολυμέτωπης επιχείρησης. Έχουμε εξοντώσει περισσότερους από 1.700 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ από την έναρξη της επιχείρησης – αυτό αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την τρομοκρατική οργάνωση.»

Αυτά δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα στρατεύματα του IDF στο νότιο Λίβανο.

