IDF: Ανακοίνωσαν την εξουδετέρωση διοικητή της Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξουδετέρωσαν έναν διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ο οποίος συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ακριβώς τρία χρόνια μετά την επίθεση.

Ο τρομοκράτης της Χαμάς ήταν διοικητής της μονάδας Νουκμπά που διείσδυσε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, έγραψε ο ισραηλινός στρατός σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η μονάδα «Νουκμπά» είναι μια επίλεκτη μονάδα κομάντο του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς και πιστεύεται ότι ηγήθηκε της επίθεσης στο Ισραήλ. Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 251 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο διοικητής, ο οποίος εξουδετερώθηκε στη Γάζα, ετοίμαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών και εργαζόταν για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων της Χαμάς, ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωση του. Αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επίσης σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε ξεκάθαρο προειδοποιητικό μήνυμα σε όσους εμπλέκονται στη σφαγή που έλαβε χώρα πριν από τρία χρόνια.

«Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. «Όποιος συμμετείχε στην επίθεση εναντίον μας, όποιος κράτησε αιχμάλωτους τους δικούς μας, ζει με δανεικό χρόνο», πρόσθεσε.

«Θα τους πιάσουμε, όπως πιάσαμε και άλλους. Μέρα με τη μέρα, εκδικούμαστε αυτούς τους απεχθείς δολοφόνους».