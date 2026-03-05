IDF: Ανακοίνωσαν την εξουδετέρωση διοικητή της Χαμάς σε ναυτική επιχείρηση στο βόρειο Λίβανο

Οισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη την εξουδετέρωση ενός διοικητή της Χαμάς μετά από μια ισραηλινή ναυτική επιδρομή στο παλαιστινιακό στρατόπεδο Μπεντάουι στο βόρειο παράκτιο τμήμα της Τρίπολης του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τον στρατό, στην επιδρομή εξουδετερώθηκε ο Ουασίμ Ατάλα Αλί, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την «εκπαίδευση και τις ασκήσεις» του στρατιωτικού τμήματος της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς στο Λίβανο.

«Ο τρομοκράτης εργάστηκε για την προώθηση τρομοκρατικών επιθέσεων με στόχο να βλάψει τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ και τα στρατεύματα των IDF, και η δραστηριότητά του αποτελούσε απειλή για το Ισραήλ και τους πολίτες του», αναφέρει ο στρατός.

Το IDF δημοσιεύει βίντεο από την επίθεση, καθώς και από άλλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο ισραηλινός ναυτικός στρατός εναντίον αποθηκών όπλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.