Ηχούν δοκιμαστικά οι σειρήνες στην Κύπρο: Θα αποσταλεί μήνυμα στους πολίτες

Δοκιμαστικό μήνυμα θα σταλεί απόψε στους πολίτες της Κύπρου για την εξοικείωσή τους σε παρόμοιες καταστάσεις, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στο Χ ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης η κίνηση αυτή έρχεται στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, σήμερα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.

Η αποστολή έχει δοκιμαστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση των πολιτών με τη διαδικασία ενημέρωσης που εφαρμόζεται από την Πολιτική Άμυνα, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να παρέχονται άμεσα οι απαραίτητες οδηγίες».