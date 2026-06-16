Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ποιοι εκλέγονται στο νέο ΔΣ

Ολοκληρώθηκαν με τη μεγαλύτερη συμμετοχή μέχρι σήμερα οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) οι οποίες, πρωτοπορώντας σε όλη την Ελλάδα, έγιναν κι αυτές όπως το 2018 και το 2022 με ηλεκτρονικό σύστημα.

Η συμμετοχή των 5192 μελών του ΙΣΘ, ξεπέρασε το 75%, δηλαδή αυξημένη κατά 18% από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Για το νέο ΔΣ του ΙΣΘ η ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ με επικεφαλής τον Νίκο Μπάτζιο συγκέντρωσε ποσοστό 71,63%, δεύτερη η ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ με 10,78%, τρίτη η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ) ΓΙΑΤΡΩΝ με 10,19%, τέταρτη η ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ 4,57% και πέμπτη η ΕΛΕΥΣΙ με 2,84%.

Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΠΙΣ Αθανάσιο Εξαδάκτυλο και τον πρόεδρο του ΙΣΘ Νίκο Νίτσα συγκέντρωσε ποσοστό 76,3% καταγράφοντας το υψηλότερο παράταξης σε όλη τη χώρα.

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο η ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ με επικεφαλής τον Δημήτρη Τσάμη συγκέντρωσε ποσοστό 75,18% εκλέγοντας 4 από τις 6 έδρες.

Ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Μπάτζιος ευχαρίστησε τους υποψήφιους -τόσο της ΕΝΟΣΥ-ΝΙΚΙ όσο και των υπολοίπων παρατάξεων- αλλά και τους συναδέλφους μέλη του ΙΣΘ οι οποίοι συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία με το υψηλότερο μέχρι σήμερα ποσοστό. Διαβεβαίωσε δε ότι η νέα διοίκηση θα εργαστεί με ακόμη μεγαλύτερη επιμονή για λύση καθημερινών και θεσμικών προβλημάτων, έχοντας την εμπειρία των παλαιότερων και την αποφασιστικότητα των νεότερων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών εδώ