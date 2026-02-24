Ιατρικό θαύμα στη Βρετανία: Γεννήθηκε το πρώτο μωρό με μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια

Ένα αγοράκι ονόματι Χιούγκο έγραψε ιστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς είναι το πρώτο μωρό που γεννιέται από μητέρα με μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια.

Ο Χιούγκο Πάουελ γεννήθηκε στο Λονδίνο με βάρος 3,09 κιλά με την μητέρα του, Γκρέις Μπελ να έχει λάβει μεταμοσχευμένη μήτρα από δότρια που είχε πεθάνει.

Είναι η πρώτη γέννηση στο Ηνωμένο Βασίλειο με χρήση μήτρας από νεκρή δότρια, με μόνο δύο αντίστοιχες περιπτώσεις να έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη.

Η Μπελ, γεννήθηκε με σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), μια σπάνια πάθηση που οδηγεί σε υποανάπτυκτη ή έλλειψη μήτρας.

Όταν ήταν έφηβη της είπαν ότι δεν θα μπορούσε να κυοφορήσει και περιέγραψε τη γέννηση του Χιούγκο ως «θαύμα».

«Ποτέ, μα ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα ήταν δυνατό. Είμαι η πιο ευτυχισμένη που έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου».

Η Μπελ ξεκίνησε θεραπεία γονιμότητας αρκετούς μήνες μετά τη μεταμόσχευση το 2024. Ο Χιούγκο γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Η ίδια αποκάλυψε ότι σκεφτόταν τη δότρια μήτρας κάθε μέρα και τη γενναιοδωρία της οικογένειας της δότριας. «Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω αρκετά τη δότρια μου και την οικογένειά της», τόνισε.

«Η καλοσύνη και η ανιδιοτέλειά τους σε μια εντελώς άγνωστη είναι ο λόγος που μπόρεσα να εκπληρώσω το όνειρο της ζωής μου να γίνω μητέρα», πρόσθεσε.