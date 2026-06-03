Ιατρικές δομές σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς επισκέπτεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Περιοδεία σε δομές υγείας και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς πραγματοποιεί σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς.

Ο υπουργός Υγείας επισκέπτεται το Νοσοκομείο Κιλκίς και το Κέντρο Ολικής Φροντίδας, ενώ νωρίτερα βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης.)

Όπως τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκεπτόμενος το Κέντρο Υγείας Θέρμης, ένα από τα παλαιότερα της χώρας όπως τονίστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και το οποίο ανακαινίστηκε ολιστικά και ενεργειακά αναμένεται νέος τεχνολογικός εξοπλισμός όπως και σε πολλά Κέντρα Υγείας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας αν και το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει σε περίπου ένα μήνα ωστόσο, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω», μέσω του οποίου εξετάστηκαν 5,5, εκατ. πολίτες δωρεάν, με περίπου 75 εκατ. από τον Κρατικό προΰπολογισμό.

Επίσης, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 θα ανοίξει πρόσκληση, μετά από πολύ καιρό, για την πρόσληψη 3.694 νοσηλευτών προκειμένου να καλυφθούν σημαντικά κενά που υπάρχουν στο ΕΣΥ.