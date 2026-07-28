Ιαπωνία: Τραυματίες και καταστροφές σε υποδομές και κτήρια μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ – Κατέρρευσε τμήμα του τείχους του κάστρου Κουμαμότο

Αρκετοί τραυματίες καθώς και καταστροφές σε υποδομές και κτήρια έχουν καταγραφεί από τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου στη νότια Ιαπωνία.

Η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες, καταρρεύσεις κτηρίων και πυρκαγιές.

«Εξακολουθούμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών, αλλά έχω ενημερωθεί ότι έχουν ήδη καταγραφεί αρκετοί τραυματίες», δήλωσε η Τακαΐτσι.

«Σε ορισμένες περιοχές παρατηρούνται διακοπές ρεύματος και πυρκαγιές, ενώ έχουν υποστεί ζημιές δρόμοι και γέφυρες και έχουν καταρρεύσει κτήρια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία, JMA, το προκαταρκτικό μέγεθος του σεισμού εκτιμάται στα 7,1 Ρίχτερ, το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Κουμαμότο στην περιφέρεια Κουμαμότο.

Κατά την εκτίμηση της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), o σεισμός είναι μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, το επίκεντρο εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ούκι και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται στο νησί Κιούσου και συγκεκριμένα 14 χιλιόμετρα νότια και νοτιοανατολικά του Κουμαμότο και 106 χιλιόμετρα νότια και νοτιοανατολικά της Φουκουόκα.

Ο σεισμός καταγράφηκε επίσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, το επτά, σύμφωνα με την ιαπωνική κλίμακα Shindo στην πόλη Ούκι και στην κωμόπολη Χικάουα στην περιφέρεια Κουμαμότο.

Σεισμική ένταση επιπέδου 6 ή μεγαλύτερου σημειώθηκε σε όλη την περιφέρεια Κουμαμότο και συγκεκριμένα στη συνοικία Μινάμι της πόλης Κουμαμότο, στην πόλη Γιατσούσιρο, στην πόλη Ούτο, στο χωριό Μισάτο και στο χωριό Μασίκι.

Σεισμική ένταση επιπέδου 6 ή χαμηλότερου παρατηρήθηκε στην πόλη Καμιαμακούσα, στην πόλη Κόσι, στο χωριό Ότσου, στο χωριό Νισιχάρα, στο χωριό Μιφούνε και στο χωριό Ασικίτα της περιφέρειας Κουμαμότο.

Μεταξύ των καταστροφών υπάρχει ζημιά σε γέφυρα που συνδέει το Κουμαμότο με το Γιατσουσίρο. Επίσης εκτεταμένες καταστροφές σε κτήρια και υποδομές όπως δρόμους καταγράφηκαν στην πόλη Κουμαμότο.

Aerial footage from an NHK news broadcast shows severe damage to the Kyushu Expressway, where bridge sections appear to have shifted and separated at the expansion joints following the magnitude 7.1 earthquake in Kumamoto, Japan. At least 50 people have been injured. pic.twitter.com/Tq3ADfOcR1 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Severe damage reported in Kumamoto, Japan, with major road cracks following a magnitude 7.1 earthquake.(地震 ) pic.twitter.com/tjYgsVbU0M — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Βόρειου Γιατσουσίρο, που βρίσκεται στην πόλη Χικάβα της περιφέρειας Κουμαμότο, όπου καταγράφηκε σεισμική ένταση 7, μέχρι λίγο πριν τις 18:00, τουλάχιστον 50 άτομα είχαν τραυματιστεί λόγω του σεισμού και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

«Την ώρα που δούλευα στο γραφείο, ξαφνικά το κτήριο άρχισε να ταλαντεύεται έντονα εμπρός-πίσω. Προσπάθησα να κρατηθώ από το γραφείο, αλλά η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπορούσα να στηριχτώ. Κάποιοι που βρίσκονταν σε αναπηρικά αμαξίδια έπεσαν, ενώ ένας υπάλληλος είχε κοψίματα στο χέρι και αιμορραγούσε από την πτώση ενός συναδέλφου. Τραυματίστηκαν περίπου 10 άτομα, αλλά δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες», δήλωσε σύμφωνα με το δίκτυο NHK ένας υπάλληλος σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην πόλη Χικάβα.

«Ήταν μια άνευ προηγουμένου ισχυρή δόνηση, με αποτέλεσμα να πέσουν ο καταστροφέας εγγράφων και τα ράφια. Τα κουφώματα των παραθύρων έχουν βγει από τις θέσεις τους και έχουν εμφανιστεί ρωγμές στον χώρο στάθμευσης. Στο κτήριο βρίσκονταν περίπου 30 άτομα, αλλά τώρα έχουν καταφύγει όλοι στο χώρο στάθμευσης. Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, ένα άτομο υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, αλλά δεν υπάρχει κανείς με σοβαρό τραυματισμό. Σκεφτόμαστε να μετακινηθούμε σε υψηλότερο σημείο», ανέφερε από την πλευρά του ένας υπάλληλος του γραφείου Εύρεσης Εργασίας στην πόλη Ούκι.

«Μετά από μια σύντομη πλευρική ταλάντωση, ακολούθησε ισχυρή κατακόρυφη ταλάντωση, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα που βρίσκονταν στα ράφια να πέσουν σχεδόν όλα και να σκορπιστούν. Υπάρχουν ρωγμές σε πολλά σημεία του δαπέδου του κτηρίου», δήλωσε υπάλληλος του δημαρχείου της πόλης Ούκι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ούκι ανέφερε ότι έλαβε τουλάχιστον 119 κλήσεις μεταξύ των οποίων και για πυρκαγιές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διεύθυνση Κάμι-Μάσι, η οποία έχει αρμοδιότητα στο χωριό Μιφούνε έχει λάβει αναφορές για «άτομα που έχουν παγιδευτεί κάτω από έπιπλα».

Κατέρρευσε τμήμα του τείχους του κάστρου Καμαμότο

Μεταξύ των καταστροφών που έχουν καταγραφεί, υπάρχουν πολλές αναφορές για κατάρρευση τμήματος του κάστρου Κουμαμότο, κάτι που αποτυπώνεται και σε βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα.

A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Σύμφωνα με το Γενικό Γραφείο του Κάστρου Κουμαμότο, που βρίσκεται στην περιοχή Τσουό της πόλης Κουμαμότο και όπου καταγράφηκε ένταση 5+ στην κλίμακα Shindo έχουν ληφθεί πολλαπλές αναφορές ότι τμήμα των πέτρινων τειχών του Κάστρου Κουμαμότο κατέρρευσε λόγω του σεισμού και αυτή τη στιγμή διεξάγεται έλεγχος της κατάστασης των ζημιών.

📹🇯🇵 Daños visibles en el muro de Nishidemaru, cercano al gran castillo de #Kumamoto, por el #terremoto M7.1 [#JMA] ▶️ El patrón de los daños estructurales por el sismo se concentra principalmente en construcciones antiguas o de alto valor histórico.#SASSLApic.twitter.com/oGc8q1vPF4 — SASSLA (@SasslaMx) July 28, 2026

7.1 magnitude earthquake strikes Kumamoto, southern Japan. Strong shaking felt across the area. https://t.co/pFAQPXDs7Tpic.twitter.com/D21YWea47a — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 28, 2026

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα έχει καταγραφεί η ένταση του σεισμού και σε κάποιες περιπτώσεις διακρίνονται αντικείμενα να πέφτουν από ράφια.

A magnitude 7.1 quake struck Kumamoto Prefecture on July 28, registering the highest intensity of 7 on the Japanese scale in some areas. A tsunami advisory has been issued for the coasts of the Ariake Sea and the Yatsushiro Sea.

Visit https://t.co/bZpiKm94yl for more. pic.twitter.com/qjwJ9hP2S8 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

🇯🇵 BREAKING : Footage from Japan Kids crying in the shopping store During Huge 7.1 magnitude of earthquake. https://t.co/D0GAL46NjMpic.twitter.com/fO86UNjeHB — World Updates (@Updatesofwworld) July 28, 2026

Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

Επίσης, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία η JMA ήρε περίπου δύο ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με την τοπική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Kyushu Electric Power, περίπου 45.000 νοικοκυριά και εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κουμαμότο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες που λειτουργούσαν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή συνέχιζαν την κανονική τους λειτουργία.

Περίπου μισή ώρα μετά τον σεισμό, ένας τοπικός δημοσιογράφος του NHK, φορώντας κράνος, μετέδωσε ζωντανά ότι οι δονήσεις συνεχίζονταν, ενώ η αίθουσα ειδήσεων έτρεμε τόσο έντονα που ήταν δύσκολο να παραμείνει κανείς όρθιος.

«Οι δονήσεις συνεχίζονται καθώς μιλάω. Συμπεριλαμβανομένου και εμού, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που νιώθουν την καρδιά τους να χτυπάει δυνατά», είπε.

«Όταν έπληξε ο σεισμός, οι δονήσεις ήταν τόσο έντονες που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας την πιθανότητα οι δονήσεις να συνεχιστούν και έπειτα από αυτό», προσέθεσε.

Ιστορικό σεισμών

Το 2016, το Κουμαμότο επλήγη από δύο καταστροφικούς σεισμούς — έναν μεγέθους 6,5 Ρίχτερ, τον οποίο ακολούθησε δύο ημέρες αργότερα ένας μεγέθους 7,3 Ρίχτερ — οι οποίοι προκάλεσαν το θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 2.800 άλλων.

Στις 25 Ιουνίου, σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών έπληξε τη βόρεια Ιαπωνία, χωρίς όμως να προκαλέσει θανάτους ή σημαντικές ζημιές.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο ενεργές σεισμικά χώρες του κόσμου, καθώς βρίσκεται πάνω σε τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες κατά μήκος της δυτικής άκρης του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού.

Το αρχιπέλαγος, όπου ζουν περίπου 125 εκατομμύρια άνθρωποι, συνήθως βιώνει εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις κάθε χρόνο και αντιπροσωπεύει περίπου το 18% των σεισμών παγκοσμίως.

Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ήπια, αν και οι ζημιές που προκαλούν ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία τους και το βάθος κάτω από την επιφάνεια της Γης στο οποίο εκδηλώνονται.

Τη χώρα στοιχειώνουν ακόμα οι μνήμες του τεράστιου υποθαλάσσιου σεισμού μεγέθους 9,0 το 2011, ο οποίος προκάλεσε ένα τσουνάμι που σκότωσε ή άφησε αγνοούμενους περίπου 18.500 ανθρώπους και κατέστρεψε τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Στις 20 Απριλίου του τρέχοντος έτους, ένας σεισμός μεγέθους 7,7 έπληξε το βόρειο τμήμα της χώρας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 10 άτομα και προκαλώντας δονήσεις σε μεγάλα κτήρια στο Τόκιο.

Αυτό οδήγησε τις Αρχές να εκδώσουν ειδική προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο σεισμών μεγέθους 8,0 ή μεγαλύτερου.

Έγινε άρση της προειδοποίησης μία εβδομάδα μετά τον σεισμό.

Πηγές: Reuters, AFP, NHK