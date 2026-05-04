ΗΑΕ: Το Ιράν μας επιτέθηκε με drones – Πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Ομάν

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι τέσσερα drone από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, χωρίς να κανένα να χτυπήσει σε στόχο, καθώς τα τρία καταρρίφθηκαν και ένα έπεσε στη θάλασσα.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι «ξέσπασε μεγάλη φωτιά» στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές συνδέονται με την επιτυχή αναχαίτιση των εναέριων απειλών, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, πυρκαγιά ξέσπασε στη Βιομηχανική Περιοχή Πετρελαίου της Φουτζέιρα, στο μοναδικό μεγάλο λιμάνι των ΗΑΕ που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν και μπορεί να προσεγγιστεί χωρίς διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν.

Νωρίτερα το απόγευμα, οι αρχές των ΗΑΕ είχαν καλέσει τους κατοίκους να κατευθυνθούν σε καταφύγια, ύστερα από νέο κύμα επιθέσεων από το Ιράν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Εντοπίστηκαν τέσσερα περιφερόμενα πυρομαχικά [πρόκειται για τα drone αυτοκτονίας] που κατευθύνονταν από το Ιράν προς τη χώρα, εκ των οποίων τα τρία αναχαιτίστηκαν με επιτυχία πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ενώ το τελευταίο έπεσε στη θάλασσα.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

Το υπουργείο καλεί το αξιότιμο κοινό να ενημερώνεται από τις επίσημες πηγές του και να επαληθεύει τα γεγονότα, καθώς και να τηρεί όλα τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας κατά τη λήψη προειδοποιητικών μηνυμάτων».

Ένταση και στο Ορμούζ

Η βρετανική υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, UMKTO, έλαβε αναφορές για περιστατικό με πλοίο 36 ναυτικά μίλια βόρεια του Ντουμπάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο.

Παράλληλα, αναφορές υπάρχουν και για δεύτερο περιστατικό με πλοίο στο Ορμούζ. Αυτή τη φορά αφορά πλοίο 14 ναυτικά μίλια δυτικά του Mina Saqr.

Συναγερμοί στο Ντουμπάι

Την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, χιλιάδες πολίτες έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μία επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας, η οποία έκανε λόγο για πιθανή απειλή από πυραύλους και καλούσε σε άμεση λήψη μέτρων προστασίας.

Το μήνυμα, το οποίο εμφανίστηκε στα αγγλικά και στα αραβικά, προειδοποιούσε ότι «λόγω της τρέχουσας κατάστασης, υπάρχει ενδεχόμενο πυραυλικών απειλών» και καλεί τους πολίτες να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές κτίριο.

Παράλληλα, συστήνεται να απομακρυνθούν από παράθυρα, πόρτες και ανοιχτούς χώρους, ενώ τονίζεται ότι θα πρέπει να αναμένουν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Η ειδοποίηση φέρει την υπογραφή του υπουργείου Εσωτερικών (MOI), γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο αυξημένου συναγερμού.

Την πρώτη ειδοποίηση ακολούθησαν άλλες τρεις που έλαβαν στα κινητά τους οι πολίτες του Ντουμπάι με το ίδιο περιεχόμενο.