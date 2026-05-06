Η ζωή γράφει στο δέρμα σου… το ίδιο και ο ήλιος

«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΑΙ.»

Και ο Μάιος γίνεται μήνας δράσης

ενάντια στον Καρκίνο του Δέρματος

Αυτό γίνεται εφεξής το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας της

Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας

για τον πιο συχνά εμφανιζόμενο τύπο καρκίνου στον άνθρωπο,

τον καρκίνο του δέρματος.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2026.

Ο Μάιος, είναι ο μήνας που μας καλεί να βγούμε στο φως και να απολαύσουμε τον ήλιο. Είναι όμως παράλληλα και ο μήνας που η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία θέσπισε από το 2022 ως μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Έτσι φέτος, για 5η συνεχή χρονιά, η ΕΔΑΕ κινητοποιεί όλους τους συμπολίτες μας, υπενθυμίζοντας ότι η φροντίδα για την υγεία μας από πλευράς δέρματος ξεκινά από μία απλή, αλλά καθοριστική πράξη: την έγκαιρη εξέταση.

Το κεντρικό μήνυμα – που καθιερώνεται από φέτος – για την εκστρατεία, «Νοιάζομαι. Εξετάζομαι.», μετατρέπει την ευαισθητοποίηση σε πράξη. Με αυτό η ΕΔΑΕ καλεί όλους τους πολίτες να δώσουν προτεραιότητα στον ετήσιο προληπτικό-προσυμπτωματικό έλεγχο του δέρματός τους, ειδικά πριν την αυξημένη έκθεσή τους στον ήλιο.

Ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου είναι όμως σε μεγάλο βαθμό ιάσιμος, εφόσον διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 1.313 νέες περιπτώσεις μελανώματος στην Ελλάδα το 2020 και 1.450 το 2022. Συνδέεται δε άμεσα με την υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Σε μια χώρα, λοιπόν, με έντονη ηλιοφάνεια, όπως η Ελλάδα, η ανάγκη για πρόληψη είναι επιτακτική. Η εκστρατεία της ΕΔΑΕ εξυμνεί το ανθρώπινο δέρμα, μια που «Η ζωή γράφει στο δέρμα μας. Το ίδιο και ο ήλιος» και μας καλεί να το προστατέψουμε. Την αναγκαιότητα για προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου υποδηλώνει ακόμη και η επιλογή να αποκτήσει ο Καρκίνος του Δέρματος το δικό του ribbon, σε κίτρινο/πορτοκαλί χρώμα.

Η εκστρατεία, ξεκίνησε το ταξίδι της την 1η Μαΐου και προβάλλεται πανελλαδικά στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με κοινωνικό μήνυμα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ θα ντύσει το εσωτερικό συρμού στο μετρό στην Αθήνα, θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στις πλάτες λεωφορείων και θα προβληθεί σε υπαίθριους χώρους ανά την επικράτεια. Επίσης θα ταξιδέψει στα νησιά με τα πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών και θα προβληθεί σε θερινά σινεμά στην Αθήνα. Παράλληλα θα φτάσει ψηφιακά σε όλη την επικράτεια μέσω των social media και του You Tube με δυναμική digital καμπάνια. Τέλος, η εκστρατεία αποκτά και τον δικό της ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες για τον καρκίνο του δέρματος και τις δράσεις της ΕΔΑΕ.

http://www.NoiazomaiExetazomai.gr

Δωρεάν εξετάσεις και δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η ΕΔΑΕ διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, δράσεις δωρεάν εξετάσεων κοινού από εθελοντές δερματολόγους- Μέλη της σε:

Αθήνα :

Σάββατο 16 Μαΐου, 10π.μ. – 4μ.μ., στην Πλατεία Συντάγματος

: Σάββατο 16 Μαΐου, 10π.μ. – 4μ.μ., στην Πλατεία Συντάγματος Θεσσαλονίκη:

Τετάρτη 20 Μαΐου, 10π.μ. – 4μ.μ., στον Πεζόδρομο Αγίας Σοφίας

Επιπλέον, οι εν λόγω δράσεις θα φτάσουν σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας μέσα από Πανεπιστημιακές Δερματολογικές Κλινικές Νοσοκομείων, όπως στην Λάρισα, στον Βόλο, στην Πάτρα, και στο Ηράκλειο Κρήτης. Τέλος, θα διεξαχθούν δωρεάν εξετάσεις και σε άλλες πόλεις και σε νησιά σε συνεργασία με Ιατρικούς Συλλόγους, Δήμους, ΜΚΟ, με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ και με τη ΜΚΟ ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ κατά τη διάρκεια του 31ου Διάπλου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανάγκης για κινητοποίηση όλων μας, η καμπάνια αποκτά φέτος τη δική της συμμετοχική ενέργεια. Το Σάββατο 16 Μαΐου, στο Σύνταγμα, δεκάδες εθελοντές – φορώντας πορτοκαλί και κίτρινα μπλουζάκια και καπέλα, ως σύμβολο της προστασίας από τον ευεργετικό αλλά και επικίνδυνο ήλιο – θα σχηματίσουν το μεγάλο πορτοκαλί/κίτρινο ribbon της εκστρατείας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της πρόληψης και της ζωής. Την ίδια βραδιά, η Βουλή θα φωτιστεί με τα χρώματα και τα μηνύματα της εκστρατείας, ενώ στις 20 Μαΐου θα φωταγωγηθεί ο Λευκός Πύργος στην Θεσσαλονίκη ενισχύοντας τη δημόσια ευαισθητοποίηση.

Η εκστρατεία διεξάγεται:

με την αρωγή και στήριξη του Υπουργείου Υγείας

υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

και με την ευγενική υποστήριξη των:

Μεγάλοι Χορηγοί :

FREZYDERM, INTERMED – LUXURIOUS SUNCARE και LA ROCHE POSE

Yποστηρικτές:

AVENE, GARDEN – SOUROTI, GENESIS PHARMA, HELENVITA, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – GALDERMA και ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-LILLY

«Ο Καρκίνος του Δέρματος μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής και γεωγραφικής προέλευσης. Είναι ο πιο συχνά εμφανιζόμενος τύπος καρκίνου στον άνθρωπο, με το Μελάνωμα, που αν και δεν είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου του δέρματος, να είναι η πιο επικίνδυνη. Τα νέα περιστατικά καρκίνου του δέρματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξητική πορεία διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό για αυτό ευθύνεται και η χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου από την παιδική και την εφηβική μας ηλικία. Σε μια ηλιόλουστη χώρα, όπως Ελλάδα, με ήλιο όλο τον χρόνο, είναι σημαντική η προστασία του δέρματός μας καθημερινά χειμώνα – καλοκαίρι και όχι μόνο όταν πηγαίνουμε στην παραλία», επισήμανε στην σημερινή συνέντευξη τύπου, με αφορμή την φετινή εκστρατεία για τον Καρκίνο του Δέρματος, ο κύριος Σωτήριος Γ. Θεοχάρης, Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας.

Και συνεχίζει λέγοντας «Για τον λόγο αυτό η ΕΔΑΕ, που εδώ και 26 χρόνια συμμετέχει ενεργά στην πρόληψη και ενημέρωση για τον Καρκίνο του Δέρματος, καθιέρωσε τον Μάιο, τον μήνα που αρχίζουμε να εκθέτουμε το δέρμα μας περισσότερο στον ήλιο, ως μήνα πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς), ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης για τον καρκίνο του δέρματος. Από φέτος δε, η εκστρατεία μας μεγαλώνει με στόχο να τοποθετήσει ψηλά στην συνείδηση του κόσμου τη σημασία της πρόληψης για τον Καρκίνο του Δέρματος και εντέλει να ενισχύσει μια γενικότερη κουλτούρα πρόληψης.»

Κλείνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΔΑΕ τόνισε ότι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία. στο πλαίσιο των καταστατικών της υποχρεώσεων, ως επίσημη επιστημονική εταιρεία της ειδικότητας της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, θα πρέπει με κάθε τρόπο να προασπίζει την υγεία των συμπολιτών μας από πλευράς δέρματος και εξαρτημάτων αυτού. Η επερχόμενη εκστρατεία, όμως, δεν αποτελεί μόνο άλλη μια δράση ενημέρωσης του κοινού, αλλά και μια στρατηγική παρέμβαση με καθοριστική σημασία για την βιωσιμότητα και την προστασία του εθνικού μας συστήματος υγείας (ΕΣΥ). Σε μια περίοδο όπου τα δημόσια συστήματα υγείας καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξανόμενες ανάγκες, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αναδεικνύονται ως βασικοί πυλώνες για την διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η καμπάνια μας στοχεύει ακριβώς και σε αυτή την κρίσιμη παράμετρο: να μειώσει δηλαδή την πίεση προς το εθνικό μας σύστημα υγείας.

Όλοι, λοιπόν, πρέπει να εντάξουμε στις προτεραιότητες μας τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο με εξέταση σπίλων και λοιπών αλλοιώσεων στον Δερματολόγο, καθώς ο δερματικός καρκίνος όταν διαγιγνώσκεται έγκαιρα πολύ σπάνια θα δημιουργήσει προβλήματα. Και να μην ξεχνάμε ότι νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι!

Υλικό της εκστρατείας για τον ΚΑΡΚΙΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ μπορείτε να βρείτε στο link: https://www.transfernow.net/dl/20260430a2Xpjik1

Για Περισσότερες πληροφορίες:

Μοσχούλα Παπαγεωργαντά – Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΔΑΕ

m: +30 6944229723

e: hsdv.edae@gmail.com

w: www.edae.gr