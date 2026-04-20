Η υπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη επισκέφθηκε τη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία και η εκπαιδευτική κοινότητα από το περιστατικό με την 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι και η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παίδων.

Εκεί την άτυχη μαθήτρια επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η νεαρή μαθήτρια είχε αρχικά διακομιστεί στο νοσοκομείο Αττικό, όπου τη μετέφερε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκλήθη από το σχολείο.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.

Στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.