Η υποψηφιότητα Φλωρίδη, το ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης της ΝΔ και οι δημοσκοπήσεις

Γράφει ο «Γέρων»

Πολλές συζητήσεις στο χώρο της ΝΔ, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου Φλωρίδη στην Α’ Θεσσαλονίκης. Στους βουλευτές και στους υποψήφιους βουλευτές προκάλεσε προβληματισμό καθώς προστέθηκε άλλη μια ισχυρή υποψηφιότητα στη γαλάζια λίστα, σε όσους βλέπουν αρνητικά ή με προβληματισμό τη συμμετοχή πολιτικών προερχόμενων από το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, προκάλεσε γκρίνιες.

Στο Μαξίμου βέβαια με την υποψηφιότητα αυτή θέλησαν να εκφράσουν και στο ψηφοδέλτιο το άνοιγμα προς το κέντρο, που μεγάλο μέρος του στήριξε τη ΝΔ στις εκλογές του 2019 και το 2023. Η διεύρυνση ωστόσο θα είναι για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ αμφίπλευρή και στο πλαίσιο αυτό επί παραδείγματι έχει γίνει προσέγγιση για βουλευτική υποψηφιότητα με τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ και υπουργό Άμυνας Φράγκο Φραγκούλη.

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Γιώργου Φλωρίδη στα ψηφοδέλτια της ΝΔ είχε πέσει στο τραπέζι εδώ και αρκετούς μήνες από το Μαξίμου αλλά είχε συναντήσει την αρχική άρνηση του υπουργού Δικαιοσύνης. Ακολούθησε σειρά μετρήσεων ωστόσο, τα αποτελέσματα των οποίων φαίνεται πως έπαιξαν ρόλο στο να πει το τελικό ναι.

Θυμίζω πως Φλωρίδης εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1996, του 2000, του 2004, του 2007 και του 2009 και διετέλεσε μέλος των κυβερνήσεων Σημίτη σε διάφορες θέσεις από το 1998 ως το 2004.

Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη έχει πλέον επισήμως 6 μέλη της κυβέρνησης και ένα ακόμη αναμένεται να ενταχθεί σε αυτό, Πρόκειται για : τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τους υφυπουργούς Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, Μακεδονίας-Θράκης Κώστα Γκιουλέκα, Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη, Εργασίας Άννα Ευθυμίου και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Σε αυτούς αναμένεται να προστεθεί και ο υφυπουργός Υποδομών Νίκο Ταχιάος.

Επίσης έχουν ανακοινωθεί από καιρό οι υποψηφιότητες του συντονιστή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη Γιάννη Παπαγεωργίου και του πρώην γενικού γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Θανάση Τσιούρα. Επίσης, δεδομένη είναι η υποψηφιότητα της Αφροδίτης Νέστορα που επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη συνάντησή της στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό. Ο Δημήτρης Βενιέρης επιφυλάχθηκε να απαντήσει αν επιθυμεί νέα υποψηφιότητα στη σχετική νέα πρόταση που δέχθηκε. Υποψήφια θα είναι και η προερχόμενη από τα δυτικά, που η ΝΔ θέλει να ενισχυθεί, και η αντιδήμαρχος του δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού-Ευόσμου Ασημίνα Καλού.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, η υποψηφιότητα του οποίου σίγουρα θα ήταν game changer για την Α’ Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως οδεύει για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας καθώς το Μαξίμου βλέπει στο πρόσωπό του μια κατάλληλη επιλογή για την θέση του εκπροσώπου της ΝΔ κατά την προεκλογική περίοδο.

Αν σε όλα αυτά τα ονόματα προστεθούν βεβαίως και οι τρεις ακόμη βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας και Διαμαντής Γκολιδάκης δεν χρειάζονται περισσότερα για το συμπέρασμα πως η προεκλογική μάχη επομένως αναμένεται πολύ σκληρή. Άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που όλα δείχνουν πως δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης (ακούγεται ήδη πως μιας από τις τρεις περιφέρειες που θα επιλέξει θα είναι η Β’ Θεσσαλονίκης ή οι Σέρρες), θέλει ένα δυνατό ψηφοδέλτιο και όπως είπε στη συνέντευξή Τύπου της ΔΕΘ, έχει ως προσωπικό στόχο την άνοδο των ποσοστών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Μέσα σε αυτό το τοπίο τρέχουν και πολλές δημοσκοπήσεις από υποψηφίους. Όπως έμαθα από πολύ αξιόπιστη πηγή, σε μια εξ αυτών, στην οποία ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε το όνομα του Φλωρίδη, οι τέσσερις πρώτοι του 2023, δηλαδή Καλαφάτης, Γκιουλέκας, Ράπτη και Ευθυμίου δείχνουν να διατηρούν το προβάδισμά τους και ανεβαίνουν οι Νίκος Ταχιάος, Νίκος Παπαϊωάννου και Αφροδίτη Νέστορα.