Νέα βοήθεια για την Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ. Την ανακοίνωση έκανε στη σύνοδο της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, που γίνεται στα γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, με το πακέτο βοήθειας να ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια λίρες.

Το νέο πακέτο βοήθειας περιλαμβάνει πάνω από 1.000 πυραύλους μικρού βεληνεκούς για την αντιαεροπορική άμυνα, μαζί με τους εκτοξευτές τους, κι επιπλέον περισσότερα από δώδεκα ραντάρ που «σαρώνουν» τον ουρανό για να εντοπίζουν εναέριες απειλές.

Όπως λένε από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, τα συστήματα αυτά έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν και ανιχνεύουν τα ιρανικής κατασκευής ντρόουνς Shahed, που στέλνει η Ρωσία.

Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου. Η Βρετανία έχει ήδη στείλει 400 πυραύλους εδάφους-αέρος, για να βοηθήσει την Ουκρανία να προλάβει τις επιθέσεις του χειμώνα.