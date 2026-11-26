Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έχει επικοινωνήσει με περίπου 100.000 εφέδρους στρατιωτικούς, ζητώντας τους να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο επιστράτευσής τους σε περίπτωση πολέμου, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει η Τelegraph, οι επιστολές έχουν αποσταλεί σε βετεράνους που υπηρέτησαν στο παρελθόν στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν εθελοντικά σε προγράμματα εκπαίδευσης και στρατιωτικές ασκήσεις. Αντίστοιχη πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων απειλών από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τόσο σε επίπεδο «σκιώδους πολέμου» όσο και απροκάλυπτων εκδηλώσεων επιθετικότητας, όπως το περιστατικό με τους πυραύλους κρουζ την περασμένη εβδομάδα στην Πολωνία.

Ο υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα πρέπει να καθησυχάζει τους πολίτες, χαρακτηρίζοντάς την «λογικό, απαραίτητο προληπτικό μέτρο».

Μιλώντας στο Sky News, ανέφερε: «Σε κάποιο βαθμό, αυτό που συμβαίνει σήμερα θα έπρεπε να αποτελεί διαδικασία ρουτίνας, αλλά δεν έχει συμβεί εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι, αποστείλαμε επιστολές στους στρατηγικούς εφέδρους μας. Πρόκειται για άτομα που υπηρέτησαν στο παρελθόν στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Τους έχουμε γράψει για να βεβαιωθούμε ότι τα στοιχεία τους είναι ενημερωμένα, αλλά και για να γνωρίζουμε την εμπειρία και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από τότε που αποχώρησαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «αυτές είναι πληροφορίες που, κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση οφείλει να τηρεί σε πάγια βάση, ανεξάρτητα από το περιβάλλον απειλών. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία – και έχω μιλήσει γι’ αυτό, όπως και όλοι οι ομόλογοί μου στο ΝΑΤΟ, τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες και μήνες – ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών».

«Και επομένως, αυτός ο βαθμός ετοιμότητας αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ένα λογικό και απαραίτητο προληπτικό μέτρο. Οι άνθρωποι θα πρέπει να το θεωρούν καθησυχαστικό και όχι ανησυχητικό, σε μια εποχή κατά την οποία δεν αντιμετωπίζουμε άμεσα το ενδεχόμενο πολέμου στη χώρα μας, αλλά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα απειλητικό περιβάλλον στην Ευρώπη», συνέχισε.

Επίσης, ανέφερε πως «πρέπει να ενισχύσουμε την εθνική μας ανθεκτικότητα και την ετοιμότητά μας και να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο, ακόμη και όταν λαμβάνουμε καθημερινά μέτρα για να περιορίσουμε τις πιθανότητες εκδήλωσης του χειρότερου σεναρίου».

Ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας

Με μόλις 73.000 εν ενεργεία στρατιώτες, ο Βρετανικός Στρατός βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο στελέχωσης από την εποχή των Ναπολεόντειων Πολέμων, στις αρχές του 19ου αιώνα.

Οι επιστολές έχουν αποσταλεί σε «στρατηγικούς εφέδρους», δηλαδή σε βετεράνους που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στις Ένοπλες Δυνάμεις και ενδέχεται να ανακληθούν στην ενεργό υπηρεσία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η πρόσκληση προβλέπει τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής σε εξειδικευμένα προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και ασκήσεις, όπως η άσκηση Steadfast Defender του ΝΑΤΟ, στις αρχές του 2027.

Παράλληλα, οι έφεδροι κλήθηκαν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες που διαθέτουν σήμερα, καθώς και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι επιστολές φέρουν τις υπογραφές των επικεφαλής του Στρατού Ξηράς, του Βασιλικού Ναυτικού και της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF).

Ανησυχία για τις ρωσικές απειλές

Την περασμένη εβδομάδα, πύραυλοι κρουζ και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία εισήλθαν στην Πολωνία, σε απόσταση μόλις 60 μιλίων από το σημείο όπου διεξαγόταν στρατιωτική άσκηση υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την περίοδο στην Πολωνία, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτη πρόκληση», ενώ την ενέργεια καταδίκασε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έγινε γνωστό ότι η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία είχε αρχίσει να μεταφέρει αεροσκάφη σε υπόστεγα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ επεξεργαζόταν σχέδια για την προστασία των βάσεών της με τη χρήση ειδικών διχτυών κατά των drones.

Συστάσεις στους Βρετανούς για αποθέματα ειδών πρώτης ανάγκης

Ο Στρίτινγκ προειδοποίησε πρόσφατα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι έτοιμο για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία εντός 1.000 ημερών, προτρέποντας τους Βρετανούς πολίτες να αρχίσουν να δημιουργούν αποθέματα ειδών πρώτης ανάγκης.

Επανέλαβε σήμερα τη συγκεκριμένη σύσταση, προσθέτοντας: «Ορισμένες από τις κυβερνοεπιθέσεις που έχουμε δει, οι διαταραχές στη λειτουργία των σούπερ μάρκετ… Για τέτοιου είδους περιστατικά, εργαζόμαστε εντατικά με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών μας, προκειμένου να αποτρέψουμε την εκδήλωσή τους εδώ».

«Ωστόσο, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε διαταραχές στην καθημερινότητά μας. Και αυτή είναι πραγματικά η πρόκληση για εμάς στο μέλλον, να διαθέτουμε αυτά [τα απαραίτητα είδη]».

«Το να έχετε, λοιπόν, λίγο εμφιαλωμένο νερό στο ντουλάπι σας, μερικά κονσερβοποιημένα τρόφιμα που δεν χρειάζονται ζέσταμα και έναν φακό με μπαταρίες – αυτά είναι ακριβώς όσα θεωρώ απαραίτητα για την καθημερινότητα».

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση έχει γνώση κάποιου συγκεκριμένου κινδύνου για τη Βρετανία, ο Στρίτινγκ απάντησε:«θέλω η χώρα να βρίσκεται σε εγρήγορση, όχι σε πανικό».