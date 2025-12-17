Η Βρετανία επιστρέφει στο Erasmus+: Συμφωνία με την ΕΕ από το 2027

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επανενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus+από το 2027, σηματοδοτώντας μία από τις πιο ουσιαστικές κινήσεις επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit. Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του λεγόμενου «reset» των σχέσεων Λονδίνου–Βρυξελλών και αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, η επιστροφή στο Erasmus+ αναμένεται να προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας και ανταλλαγών σε φοιτητές, μαθητευόμενους, σπουδαστές περαιτέρω εκπαίδευσης, ενήλικες εκπαιδευόμενους, αλλά και σε προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη νεολαία και τον αθλητισμό. Η βρετανική πλευρά εκτιμά ότι έως και 100.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να επωφεληθούν μέσα στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος.

Ο υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Νικ Τόμας-Σίμοντς, χαρακτήρισε την εξέλιξη «μεγάλη νίκη για τους νέους», τονίζοντας ότι η επανένταξη στο Erasmus+ ανοίγει ξανά δρόμους για διεθνείς εμπειρίες, δεξιότητες και συνεργασίες, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή οικονομικού υπόβαθρου. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενισχύει όχι μόνο την ακαδημαϊκή γνώση, αλλά και τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Σε οικονομικό επίπεδο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι εξασφάλισε όρους που θεωρεί «ισορροπημένους», συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης 30% σε σχέση με τους βασικούς όρους συμμετοχής. Η προβλεπόμενη βρετανική συνεισφορά για το πρώτο έτος, το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, υπολογίζεται περίπου στα 570 εκατομμύρια λίρες. Οι λεπτομέρειες για τα επόμενα χρόνια αναμένεται να καθοριστούν στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις Βρυξέλλες, η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Erasmus+ χαιρετίστηκε ως ένα ισχυρό συμβολικό και ουσιαστικό βήμα προς την αποκατάσταση των δεσμών «άνθρωπος με άνθρωπο», με Ευρωπαίους αξιωματούχους να υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης για το μέλλον της ηπείρου.

Μετά το Brexit, το Λονδίνο είχε θέσει σε εφαρμογή το εθνικό πρόγραμμα Turing Scheme ως εναλλακτική λύση. Ωστόσο, παραμένει προς το παρόν ασαφές πώς θα συνυπάρξουν τα δύο σχήματα από το 2027 και μετά, θέμα που αναμένεται να απασχολήσει τόσο την κυβέρνηση όσο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα το επόμενο διάστημα.

Η επανένταξη στο Erasmus+ θεωρείται από πολλούς στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μία κίνηση με έντονο πολιτικό και κοινωνικό βάρος, καθώς αγγίζει άμεσα τη νέα γενιά και επαναφέρει έναν από τους πιο απτούς δεσμούς της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.