Η Βρετανία ανακοίνωσε το επίσημο τέλος της μεταναστευτικής συμφωνίας «ένας προς έναν» με τη Γαλλία

Τ0ο υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας επιβεβαίωσε απόψε το τέλος της γαλλοβρετανικής συμφωνίας ανταλλαγής μεταναστών «ένας προς έναν» που είχε επιτευχθεί το καλοκαίρι του 2025.

Η συμφωνία αυτή επρόκειτο να λήξει αύριο, 1η Οκτωβρίου.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού «δεν εξετάζονται πλέον άλλοι φάκελοι». Νωρίτερα, η γαλλική κυβέρνηση έλεγε ότι συζητά με τους Βρετανούς «τους όρους εξόδου από τη συμφωνία».

Αυτή η προσωρινή συμφωνία, που παρατάθηκε το καλοκαίρι για μερικούς μήνες, προέβλεπε ότι οι μετανάστες που φτάνουν από τη Γαλλία στη Βρετανία με μικρές λέμβους διαπλέοντας τη Μάγχη, θα στέλνονται πίσω. Σε αντάλλαγμα, η Βρετανία θα παραλαμβάνει ίσο αριθμό μεταναστών που βρίσκονται στη Γαλλία και έχουν υποβάλει αίτημα για να εγκατασταθούν νόμιμα στη Βρετανία.