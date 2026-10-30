Η Βραζιλία ζητά εξηγήσεις από την Αργεντινή για τη διαφυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου στις ΗΠΑ

ΗΜπραζίλια κάλεσε την επιτετραμμένη της αργεντινής πρεσβείας για εξηγήσεις, μετά την αναχώρηση του γιου του πρώην προέδρου προς τις ΗΠΑ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στο υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, στο κτίριο Ιταμαρατί της Μπραζίλια. Η επιτετραμμένη της Αργεντινής, Μαρία Εμίλια Κορτές, έγινε δεκτή από τον πρέσβη Ζοάο Μαρσέλο Γκαλβάο ντε Κεϊρόζ, αρμόδιο για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικες διπλωματικές πηγές, η συνάντηση ήταν σύντομη και είχε ως αντικείμενο τη συλλογή πληροφοριών για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο γερουσιαστής κατάφερε να περάσει από το έδαφος της Αργεντινής και να συνεχίσει το ταξίδι του προς τις ΗΠΑ.

Η Βραζιλία δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ενώ η διαδικασία χαρακτηρίστηκε τυπική διπλωματική ενέργεια.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, 45 ετών, ηττήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος εξασφάλισε το 51,79% των ψήφων, έναντι 48,21% του αντιπάλου του.

Δύο ημέρες αργότερα, ο ακροδεξιός γερουσιαστής πέρασε μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του τα σύνορα με την Αργεντινή, μέσω της γέφυρας Τανκρέδο Νέβες, στην επαρχία Μισιόνες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της Αργεντινής, η είσοδός τους καταγράφηκε στις 22:50 τοπική ώρα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Περίπου 40 λεπτά αργότερα επιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό αεροσκάφος στο Πουέρτο Ιγκουασού με προορισμό το Γκουαγιακίλ του Ισημερινού.

Από εκεί το αεροσκάφος συνέχισε προς το Μαϊάμι, όπου προσγειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Η αναχώρησή του έγινε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη δικαστική έρευνα στη Βραζιλία για πιθανή εμπλοκή του σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.

Εισήλθε στις ΗΠΑ χωρίς… χαρτιά

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεσάντρε ντε Μοράες είχε διατάξει την παράδοση των διαβατηρίων του στην ομοσπονδιακή αστυνομία, προθεσμία την οποία ο γερουσιαστής δεν τήρησε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βραζιλιάνικου Τύπου, ο Μπολσονάρου χρησιμοποίησε ιταλικό διαβατήριο για να εισέλθει στην Αργεντινή, ενώ κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ φέρεται να χρησιμοποίησε το βραζιλιάνικο διπλωματικό διαβατήριό του, παρότι είχε δοθεί εντολή ακύρωσής του.

Οι υποψίες για εμπλοκή συνεργατών του Μιλέι

Η διπλωματική παρέμβαση της Μπραζίλιας συνδέεται και με δημοσιεύματα στην Αργεντινή, σύμφωνα με τα οποία συνεργάτες του επίσης ακροδεξιού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι ενδέχεται να είχαν ενεργό ρόλο στην οργάνωση της αναχώρησης του Βραζιλιάνου γερουσιαστή.

Ειδικότερα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Σαντιάγο Καπούτο, στενός πολιτικός σύμβουλος του Μιλέι, φέρεται να συμμετείχε στις διευθετήσεις για τη μετακίνησή του στην περιοχή των συνόρων.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από την κυβέρνηση της Αργεντινής, η οποία υποστηρίζει ότι ο Μπολσονάρου και η οικογένειά του εισήλθαν και αναχώρησαν από τη χώρα με έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και χωρίς να εκκρεμεί κάποιος περιορισμός σε βάρος τους.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Αργεντινής, Ντιέγκο Σαντιλί, υπερασπίστηκε τη διαχείριση της υπόθεσης από τις αρχές της χώρας, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε παρατυπία κατά τη διέλευση των συνόρων.

Σχέσεις σε χαμηλό επίπεδο μεταξύ Μπραζίλιας και Μπουένος Άιρες

Το περιστατικό προστίθεται σε μια ήδη επιβαρυμένη διπλωματική σχέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων χωρών της Νότιας Αμερικής.

Η ένταση μεταξύ του Λούλα και του Χαβιέρ Μιλέι είχε οδηγήσει τους προηγούμενους μήνες σε υποβάθμιση της διπλωματικής εκπροσώπησης, με την ανάκληση των πρέσβεων και των δύο χωρών.

Αφορμή είχαν αποτελέσει οι επανειλημμένες επιθέσεις του Αργεντινού προέδρου κατά του Βραζιλιάνου ομολόγου του.

Η νέα υπόθεση δημιουργεί πρόσθετες τριβές, καθώς η κυβέρνηση της Βραζιλίας επιχειρεί να διαπιστώσει εάν υπήρξε οποιαδήποτε συνδρομή από πρόσωπα που συνδέονται με την κυβέρνηση Μιλέι στην αναχώρηση του Μπολσονάρου.

Προς το παρόν, πάντως, η Μπραζίλια φαίνεται να επιλέγει χαμηλούς διπλωματικούς τόνους, αποφεύγοντας να μετατρέψει την υπόθεση σε νέα ανοιχτή αντιπαράθεση με το Μπουένος Άιρες.