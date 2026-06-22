Η Βούλα στο Μαξίμου, ο “γρίφος” Σχοινά και η δημοσκόπηση για το ΠΑΣΟΚ

Γράφει ο “Γέρων”

Θέλω σήμερα να ξεκινήσω με δύο ενδιαφέρουσες συναντήσεις απο τις οποίες ίσως προκύψει και πολιτικό αποτέλεσμα: η πρώτη είναι η επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στην Παναγή Κυριακή, στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Δεν ξέρω ασφαλώς ούτε τι συζητήθηκε, ούτε αν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν σε διατεταγμένη αποστολή του Μαξίμου.

Ο Χατζηδάκης πάντως γυρίζει όλη την Ελλάδα και μιλάει σε κομματικής και μη εκδηλώσεις βγαίνοντας μπροστά στη μάχη της συσπείρωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη ΔΕΕΠ Χαλκιδικής, σήμερα σε εκδήλωση για παλιά στελέχη της ΝΔ Θεσσαλονίκης και την άλλη Δευτέρα στη γενική συνέλευση του ΣΕΒΕ, πάλι στη Θεσσαλονίκη.

Το μοντέλο των περιοδειών υπουργών θα συνεχιστεί υπό κεντρικό σχεδιασμό του Μαξίμου και της Πειραιώς και αυτό ήταν και το αντικείμενο της πρώτης σύσκεψης που είχε προ ημερών ο νέος γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τα κομματικά στελέχη της Θεσσαλονίκης. Το ότι ο Κυρανάκης ήρθε την πρώτη εβδομάδα της ανάληψης των καθηκόντων του δύο φορές στη Θεσσαλονίκη κάτι σηματοδοτεί για τη θέση της περιοχής στον γαλάζιο προεκλογικό σχεδιασμό.

Η δεύτερη συνάντηση για την οποία ήθελα να σας πω είναι αυτή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Βούλας Πατουλίδου στο Μέγαρο Μαξίμου. Και οι δύο πλευρές τηρούν σιγήν ιχθύος για το περιεχόμενό της. Αυτό που μπορώ να σας πω με ασφάλεια και το έχω επισημάνει και πρόσφατα, είναι πως στη ΝΔ θα ήθελαν τη Βούλα, που κάνει μεγάλο “γκελ” στην κοινωνία, στη γαλάζια λίστα της Β’ Θεσσαλονίκης. Και γενικότερα θα ήθελαν κοντά τους την χρυσή ολυμπιονίκη του 1992 που σημειωτέον ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ στις τελευταίες ευρωεκλογές. Η Βούλα, μαθαίνω, έκανε τις δικές της προτάσεις στο Μαξίμου και επομένως αναμένεται νέα συζήτηση επ’ αυτών.

Σε ότι αφορά τα ψηφοδέλτια σας έχω ενημερώσει και πρόσφατα για την περίπτωση του Μαργαρίτη Σχοινά στην Α’ Θεσσαλονίκης. Αυτό βέβαια είναι θέμα χειρισμού του ίδιου του πρωθυπουργού αλλά έχει ενδιαφέρον τί είπε επ’ αυτού ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε ρεπορτάζ της εφημερίδας “Το Βήμα”: “έχω συζητήσει με τον Πρωθυπουργό κάποιες επιλογές, θα δούμε”.

Στο ΠΑΣΟΚ μαθαίνω έγινε δημοσκόπηση για τους υποψήφιους βουλευτές. Αυτό που συζητήθηκε είναι ότι πάει πολύ καλά, μου είπαν για πρώτη θέση, ο Χρήστος Παπαστεργίου, επικεφαλής της παράταξης “Μπροστά” στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μένω στον ίδιο πολιτικό χώρο για να σας πω ότι μαθαίνω πως οι σχέσεις της Χρύσας Αράπογλου με τον υποψήφιο δήμαρχο Χρήστο Βάρδα είναι καλύτερες απο ποτέ και πως στην Καλαμαριά ακούγεται ότι στις επόμενες δημοτικές εκλογές είναι πιθανό να τους δούμε μαζί.