Η Βενετία εξετάζει να αυξήσει το τέλος εισόδου για τους τουρίστες στα 30 ευρώ

Η Βενετία εξετάζει να επεκτείνει την επιβολή τέλους εισόδου στους τουρίστες, με το μέτρο να ισχύει για μεγαλύτερη περίοδο της χρονιάς και την ημερήσια επιβάρυνση να αυξάνεται έως τα 30 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου της δημοτικής αρχής.

Ο Μικέλε Ζουίν, σύμβουλος σε θέματα προϋπολογισμού και φορολόγησης, δήλωσε ότι το σημερινό τέλος των 5 έως 10 ευρώ είναι πολύ χαμηλό για να προσφέρει προστασία απέναντι στον υπερτουρισμό, αλλά τόνισε ότι η νέα τιμή για το 2027 πρέπει να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με την κυβέρνηση.

«Η τωρινή επιβάρυνση 5-10 ευρώ είναι οικονομικά προσιτή ουσιαστικά για όλους, ο κίνδυνος είναι ότι δεν έχει πλέον τον αποτρεπτικό χαρακτήρα που υποτίθεται είχε το μέτρο αυτό», δήλωσε ο Ζουίν δήλωσε στην κυριακάτικη έκδοση της τοπικής εφημερίδας Il Gazzettino.

Σε σχόλια που αναδημοσιεύθηκαν σήμερα από μέσα ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας, ο σύμβουλος δήλωσε ότι υπάρχει «ακόμα και συζήτηση για 50 ευρώ» αλλά πρόσθεσε ότι οι αρχές μπορεί να καταλήξουν σε μέγιστη επιβάρυνση 30 ευρώ.

Το τουριστικό τέλος, που αφορά μόνο ημερήσιους επισκέπτες, εφαρμόστηκε το 2024, κάτι που έγινε πρώτη φορά διεθνώς. Όσοι κάνουν νωρίτερα κράτηση καταβάλλουν μικρότερο ποσό, και υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις, όπως για παιδιά κάτω των 14 ετών.

Το 2026, αφορούσε επιλεγμένες ημέρες από τις 3 Απριλίου έως τις 26 Ιουλίου και εισέφερε στα δημοτικά ταμεία πάνω από 5,2 εκατ. ευρώ από την πώληση σχεδόν 680.000 εισιτηρίων εισόδου.

Σε μια πόλη που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προβλήματα με τον υπερτουρισμό και τη μείωση του πληθυσμού, τοπικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο έχει στόχο να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις πιο τουριστικές περιόδους της χρονιάς.