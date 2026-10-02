Η Βαγδάτη καταγγέλλει στον ΟΗΕ 398 τουρκικές παραβιάσεις – Η Άγκυρα επικαλείται δικαίωμα αυτοάμυνας

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας σχετικά με τουρκικές ενέργειες στο ιρακινό έδαφος και τον εναέριο χώρο, μεταφέρθηκε στον ΟΗΕ με τη Βαγδάτη να καταγγέλλει συνολικά 398 παραβιάσεις μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών και την ‘Αγκυρα να απαντά ότι ενεργεί απέναντι σε απειλές τρομοκρατίας, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας που προβλέπει το ‘Αρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Σε επιστολή της 16ης Σεπτεμβρίου προς τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράκ στον ΟΗΕ διαβίβασε πίνακα στον οποίο καταγράφονται 398 τουρκικές παραβιάσεις του ιρακινού εδάφους και εναέριου χώρου κατά την περίοδο από 1ης Μαΐου έως 31ης Αυγούστου 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιρακινό έγγραφο, καταγράφηκαν 161 παραβιάσεις τον Μάιο, 154 τον Ιούνιο, 61 τον Ιούλιο και 22 τον Αύγουστο, για τις οποίες η Βαγδάτη προχώρησε σε σειρά διαβημάτων διαμαρτυρίας.

Η ιρακινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι τουρκικές ενέργειες «αντιβαίνουν στις αρχές της καλής γειτονίας και συνιστούν παραβίαση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου».

Απαντώντας στις 28 Σεπτεμβρίου με επίσημη επιστολή, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ απέρριψε τις ιρακινές αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι «λόγω του κενού εξουσίας, το οποίο εκμεταλλεύονται τρομοκρατικές οργανώσεις», η Τουρκία «είναι υποχρεωμένη και δικαιούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι τρομοκρατικών απειλών κατά της ασφάλειάς της που προέρχονται από το Ιράκ».

Η ‘Αγκυρα επικαλέστηκε παράλληλα το ‘Αρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι ασκεί το «εγγενές δικαίωμά της στην αυτοάμυνα» και ότι ενεργεί στο πλαίσιο των ευθυνών που αποδίδουν στα κράτη μέλη σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Στην επιστολή της, η Τουρκία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» οποιαδήποτε κριτική σε βάρος της για την άσκηση αυτού του δικαιώματος.