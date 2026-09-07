Η Β. Κορέα επικρίνει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Ν. Κορέας

Ο πρόσφατα διορισθείς υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας Κιμ Σονγκ Γκι, χαρακτήρισε “πρόκληση” τις επικείμενες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Νότιο Κορέα την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KCNA.

Ο Κιμ δεσμεύτηκε επίσης να λάβει «αυστηρά και αναλογικά αντίμετρα» σε περίπτωση που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επιδιώξουν μια νέα στρατιωτική αντιπαράθεση, σύμφωνα με δήλωση που μετέδωσε το KCNA.

Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να διεξαγάγουν τις ετήσιες αμυντικές ασκήσεις Freedom Edge» από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε διεθνή ύδατα νότια και ανατολικά του νότιου νησιού Τζέτζου της Νότιας Κορέας, όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το Γενικό Επιτελείο της Σεούλ.

Οι τριμερείς στρατιωτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση με την Νότια Κορεά τον περασμένο μήνα.