Η UEFA έτοιμη να κινηθεί δικαστικά κατά του Τζάνι Ινφαντίνο – Τον κατηγορεί για «κακο διαχείριση»

Η UEFA ετοιμάζεται να κινηθεί δικαστικά προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για την απόπειρα πώλησης μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η UEFA κατηγορεί τον Τζάνι Ινφαντίνο για φερόμενη «ποινικά κολάσιμη κακοδιαχείριση», σε σχέση με το αποτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο FIFA Forward Enterprise, και έχει ζητήσει την αποδέσμευση εγγράφων που αφορούν τον σχεδιασμό και τη σύλληψη του εγχειρήματος.

Σε ένα έγγραφο 52 σελίδων, οι δικηγόροι της UEFA περιγράφουν την FIFA ως «ένα όχημα για τον Ινφαντίνο και μικρού κύκλου για να αποκτήσουν μόνιμο μερίδιο στα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της FIFA και να επωφεληθούν από αυτά εις βάρος της FIFA, των μελών της και άλλων μερών εντός της ποδοσφαιρικής οικογένειας».

Νομικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Sky News αναφέρει:

«Η UEFA και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές στην Ελβετία εναντίον του Ινφαντίνο και ενδεχομένως άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA για κακοδιαχείριση βάσει του Άρθρου 158 του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα και τυχόν περαιτέρω ή εναλλακτικές κατηγορίες που μπορεί να αποδειχθούν, οι οποίες προκύπτουν από τη μυστική δομή, αποτίμηση, χρηματοδότηση και μάρκετινγκ μιας συναλλαγής που προκάλεσε άμεση και συγκεκριμένη ζημία στη φήμη, την εξουσία διακυβέρνησης και τις εμπορικές σχέσεις της FIFA εις βάρος της FIFA, καθώς και των 211 μελών της, συμπεριλαμβανομένων των 55 ομοσπονδιών-μελών της UEFA».