Η τύχη αυτών των ζωδίων αλλάζει τις πρώτες μέρες του Μαρτίου

Νέες ευκαιρίες και προοπτικές φέρνουν οι πρώτες ημέρες του μήνα για τρία ζώδια που βλέπουν τα σχέδιά τους να παίρνουν σάρκα και οστά. Ο Μάρτιος ξεκινά με έντονη κινητικότητα και φέρνει μαζί του μια αίσθηση ότι τα γεγονότα τρέχουν γρήγορα. Οι πλανητικές επιρροές των πρώτων ημερών δίνουν ώθηση σε συγκεκριμένα ζώδια, κάνοντάς τους να δουν ότι όσα περίμεναν με υπομονή αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Επαγγελματικά, προσωπικά ή δημιουργικά σχέδια που είχαν «παγώσει» βρίσκουν πλέον τρόπο να εξελιχθούν και να αποδώσουν καρπούς.

Κριός

Οι πρώτες μέρες του Μαρτίου φέρνουν σημαντικές εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα για τον Κριό. Ζητήματα που εκκρεμούσαν ξεμπλοκάρουν και ενδέχεται να παρουσιαστεί η ευκαιρία για μια νέα θέση ή μεγαλύτερη ευθύνη. Οι οικονομικές συζητήσεις δείχνουν θετική τροπή, ενώ η φιλοδοξία αναζωπυρώνεται. Η ενέργεια είναι υψηλή, αλλά χρειάζεται προσοχή στις βιαστικές αποφάσεις. Αν κινηθεί με ψυχραιμία και στρατηγική, ο μήνας μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική αναβάθμιση στην καριέρα και στις προσωπικές επιδιώξεις.

Λέων

Ο Λέων ξεκινά τον Μάρτιο με έντονη αυτοπεποίθηση. Οι κοινωνικές επαφές και η δικτύωση φέρνουν νέες ευκαιρίες, ενώ η δημιουργικότητα και η προσωπική του γοητεία ενισχύονται. Οι πρώτες ημέρες προσφέρονται για δημόσιες εμφανίσεις, παρουσιάσεις ή ακόμα και για να διεκδικήσει ό,τι θεωρεί σημαντικό στην καριέρα ή στην προσωπική ζωή. Η περίοδος απαιτεί ρεαλισμό στις υποσχέσεις και σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Με στρατηγική και μέτρο, μπορεί να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο επιτυχίας και αναγνώρισης.

Τοξότης

Η αισιοδοξία επιστρέφει στον Τοξότη και οι πρώτες μέρες του μήνα φέρνουν ξεκαθάρισμα στα σχέδια του μέλλοντος. Τα επαγγελματικά ή εκπαιδευτικά σχέδια αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά, ενώ οι επικοινωνίες που είχαν προκαλέσει σύγχυση βρίσκουν λύση. Η εξωστρέφεια και η πίστη στις δυνατότητές του ενισχύονται, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ουσιαστική πρόοδο.