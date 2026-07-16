Η τυχερή ημέρα της επόμενης εβδομάδας, 20-26 Ιουλίου, ανάλογα με το ζώδιό σας

Ηεπόμενη εβδομάδα, που συμπίπτει με την εποχή του Λέοντα, μας παρακινεί να είμαστε η πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού μας, χωρίς να προσπαθούμε να τον αλλάξουμε και χωρίς να απολογούμαστε. Ειδικά σε μια συγκεκριμένη ημέρα, διαφορετική για κάθε ζώδιο, θα έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα καλύτερα στοιχεία μας προς την κατεύθυνση των στόχων και των ονείρων μας.

Κριός

Τυχερή μέρα: Κυριακή 26 Ιουλίου. Ήρθε η στιγμή να σκάψετε βαθιά, αρχής γενομένης από την 26η Ιουλίου, με τον ανάδρομο Κρόνο στο ζώδιό σας. Τώρα εξελίσσεστε σε προσωπικό επίπεδο και, όσο δύσκολο κι αν είναι, βρίσκετε την τύχη σας και δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για χρόνια ευημερίας.

Ταύρος

Τυχερή μέρα: Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο Βόρειος Δεσμός στον Υδροχόο από τις 26 Ιουλίου σάς οδηγεί προς τη μακροχρόνια επιτυχία, υποστηρίζοντας τη δουλειά που έχετε επιλέξει να κάνετε τρόπο ζωής. Ακόμα και αν σκέφτεστε να αλλάξετε καριέρα, θα είναι σύμμαχός σας.

Δίδυμοι

Τυχερή μέρα: Κυριακή 26 Ιουλίου. Με τον Βόρειο Δεσμό στον Υδροχόο, αρχίζει μια νέα εποχή αφθονίας και περιπέτειας, που θα κρατήσει μέχρι τις 26 Μαρτίου του 2028 και θα είναι ιδανική για να τολμήσετε να βγείτε από τη ζώνη βολής σας και να δοκιμάσετε καινούρια πράγματα. Μη διστάσετε να κάνετε ένα ταξίδι ή ακόμα και μια μετακόμιση: η ζωή σας θα μεταμορφωθεί, ακόμα και αν αισθάνεστε να έχετε βολευτεί στην παρούσα κατάσταση.

Καρκίνος

Τυχερή μέρα: Πέμπτη 23 Ιουλίου. Με τον Δία στο ζώδιό σας από το καλοκαίρι του 2025, διανύσατε μια μακρά διαδρομή συναισθηματικής επούλωσης. Με την έξοδό του και τον ανάδρομο Ερμή, άρχισε μια σημαντική φάση περισυλλογής και εξέλιξης, η οποία ολοκληρώνεται στις 23 Ιουλίου. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία σας να θεραπεύσετε παλιά τραύματα και να διεκδικήσετε ευκαιρίες για μια νέα αρχή, ανάλογα με το μέλλον που θέλετε να δημιουργήσετε.

Λέων

Τυχερή μέρα: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Τώρα είναι η εποχή σας! Με την είσοδο του Ήλιου στο ζώδιό σας, σας περιμένουν στιγμές γιορτής και νέοι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικά η Τετάρτη, σας φέρνει τύχη και νέες ευκαιρίες. Είναι τα πιο τυχερά γενέθλια που θα απολαύσετε από το 2014, οπότε φέτος δεν υπάρχει λόγος να περιορίζετε τον εαυτό σας.

Παρθένος

Τυχερή μέρα: Κυριακή 26 Ιουλίου. Με τον Κρόνο ανάδρομο στον Κριό από τις 26 Ιουλίου, ήρθε η στιγμή να κατεβάσετε ρυθμούς και, προτού προχωρήσετε, να σκεφτείτε ποιοι είναι οι βαθύτεροι φόβοι σας. Να εξελιχθείτε και να κάνετε σημαντικές αλλαγές σύμφωνα με ό,τι μετράει περισσότερο στη ζωή σας. Οι σχέσεις και τα οικονομικά σας ευνοούνται, αρκεί να τολμήσετε να αναμετρηθείτε με τους φόβους σας.

Ζυγός

Τυχερή μέρα: Πέμπτη 23 Ιουλίου. Με τον Ερμή στον Καρκίνο, η επιτυχία έρχεται στην επαγγελματική ζωή σας. Καθώς ήταν ανάδρομος από τα τέλη Ιουνίου, σας εμπόδιζε να προχωρήσετε. Τώρα όμως μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται, αρκεί να ξέρετε τι θέλετε πραγματικά. Η καλύτερη περίοδος για αυτό είναι μέχρι τις 6 Αυγούστου. Δώστε προσοχή σε ό,τι σάς διδάσκουν τα άστρα.

Σκορπιός

Τυχερή μέρα: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η εποχή του Λέοντα φέρνει μεγάλη τύχη στην καριέρα σας και σας βοηθάει να ξεκινήσετε τη δουλειά των ονείρων σας. Αρκεί να πιστέψετε στον εαυτό και στις ικανότητές σας. Μη φοβάστε να καταλάβετε χώρο. Αρπάξτε τα ηνία του επαγγελματικού πεπρωμένου σας και αφήστε το να σας οδηγήσει.

Τοξότης

Τυχερή μέρα: Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο Βόρειος Δεσμός στον Υδροχόο θα σας βοηθήσει να εκφράσετε τις επιθυμίες σας, να αμφισβητήσετε «πιστεύω» του παρελθόντος και να υλοποιήσετε τα όνειρά σας. Δώστε όμως προσοχή στις σκέψεις που σας περιορίζουν, που δεν σας αφήνουν να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στον δρόμο σας. Τώρα όλα είναι εφικτά.

Αιγόκερως

Τυχερή μέρα: Τρίτη 21 Ιουλίου. Ήρθε η στιγμή να κάνετε μια επιλογή στην επαγγελματική ζωή σας. Η Σελήνη σάς ωθεί να αναλάβετε δράση, ακόμα και αν δεν έχετε εγγυήσεις για την επιτυχία της. Να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, μόνο εσείς γνωρίζετε τόσο καλά ποιο είναι το καλύτερο για εσάς.

Υδροχόος

Τυχερή μέρα: Κυριακή 26 Ιουλίου. Με τον Βόρειο Δεσμό να μπαίνει στο ζώδιό σας, όπου θα παραμείνει έως τις 26 Μαρτίου 2028, αυτή η περίοδος είναι ιδανική για προσωπική ανάπτυξη. Τώρα μαθαίνετε τι μιλάει στην ψυχή σας και συμφιλιώνεστε με το γεγονός ότι είστε διαφορετικοί από τους άλλους. Ναι, είναι δύσκολη η συνύπαρξη σε μια κοινωνία που απαιτεί διαρκώς συμβιβασμούς, αλλά δεν μπορείτε παρά να ακολουθήσετε το δικό σας μονοπάτι.

Ιχθύς

Τυχερή μέρα: Πέμπτη 23 Ιουλίου. Επιτέλους, ξεφορτώνεστε με ανακούφιση τον ανάδρομο Ερμή. Αφήνετε πίσω τα συναισθήματα αμφιβολίας, έως και απογοήτευσης, των τελευταίων εβδομάδων, που σας ανάγκασαν να αναρωτιέστε μήπως ό,τι κάνετε είναι μάταιο. Αν μη τι άλλο, αυτή η περίοδος σας βοήθησε να καταλάβετε καλύτερα τον εαυτό σας ώστε να είστε σε θέση πλέον να τον εμπιστευτείτε σε κάτι καινούριο, είτε είναι ένα δημιουργικό επαγγελματικό πρότζεκτ είτε ένα νέο ειδύλλιο.