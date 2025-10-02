Η Τουρκία βγάζει το «Piri Reis» στο Αιγαίο -Η Navtex που δεσμεύει περιοχές μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης

Στο Αιγαίο βγάζει το ερευνητικό σκάφος Piri Reis, η Άγκυρα. Η νέα Navtex που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία Σμύρnης του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, αναφέρει ότι το Piri Reis, θα βγεί από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου για έρευνες στο Αιγαίο με κατεύθυνση δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης.

Η Αθήνα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού σκάφους και παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν εξελίξεις.

Η Τουρκική Navtex:

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ελληνική απάντηση με Navtex.

Την προηγούμενη φορά που η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX προ ημερών μέσω του σταθμού της Σμύρνης, ανακοινώνοντας την πρόθεση ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα με την έκδοση NAVTEX επισημαίνοντας ότι η τουρκική ανακοίνωση δεν έχει ισχύ, καθώς αναφέρεται σε περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, τότε, δεν βγήκε για έρευνες.

Υπενθυμίζεται πώς είναι και σε εξέλιξη η άσκηση «Παρμενίων».