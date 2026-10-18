Η Τουρκία θα προμηθευτεί ρωσικό ντίζελ μέσω της συμφωνίας Τραμπ

Μέρος των ποσοτήτων ντίζελ που η Ρωσία πρόκειται να διαθέσει στις διεθνείς αγορές, στο πλαίσιο της συμφωνίας της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα κατευθυνθεί στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Kanal 7, ο Τούρκος υπουργός χαρακτήρισε σημαντική τη συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Άγκυρας, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται από εισαγωγές ενέργειας.

«Η Ρωσία επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ τους τελευταίους μήνες, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Τώρα κατέληξε σε συμφωνία για το ντίζελ με τον Τραμπ… Μέσω των συνομιλιών που είχαμε, θα λάβουμε μέρος αυτού του ντίζελ στην Τουρκία», ανέφερε, χωρίς να προσδιορίσει τις ποσότητες ή το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων.

Η Τουρκία καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών της αναγκών μέσω προμηθειών από τη Ρωσία, το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ παράλληλα επιχειρεί να διευρύνει τις επιλογές της με συμφωνίες που συνάπτει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους προμηθευτές.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίους αξιωματούχους και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ να ασκούν έντονη κριτική.

Στόχος τα 45 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ημερησίως

Ο Μπαϊρακτάρ παρουσίασε επίσης τον σχεδιασμό της Τουρκίας για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άγκυρα προγραμματίζει την έναρξη λειτουργίας δεύτερης πλωτής πλατφόρμας παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2028, με στόχο η συνολική ημερήσια παραγωγή να φτάσει τα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η Τουρκία απέστειλε στη Μαύρη Θάλασσα την πρώτη πλωτή πλατφόρμα παραγωγής φυσικού αερίου, με την ονομασία «Osman Gazi».

Η λειτουργία της αναμένεται να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή από το κοίτασμα Sakarya, το μεγαλύτερο εγχώριο κοίτασμα φυσικού αερίου της χώρας, από τα σημερινά 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε περίπου 20 εκατομμύρια.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε ετήσια παραγωγή περίπου 7,3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2028, η δεύτερη πλωτή πλατφόρμα παραγωγής θα φτάσει στην Τουρκία και μέσω αυτής θα επιτύχουμε παραγωγή 25 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερη δυναμικότητα (από το “Osman Gazi”)», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.

Όπως εξήγησε, η συνδυασμένη λειτουργία των δύο εγκαταστάσεων θα επιτρέψει στην Τουρκία να καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών των νοικοκυριών με φυσικό αέριο εγχώριας παραγωγής.

«Επομένως, με τα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα καλύπτουμε τις ανάγκες τριών στα τέσσερα νοικοκυριά στην Τουρκία με δικό μας φυσικό αέριο», σημείωσε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η παραγωγή από το συγκεκριμένο κοίτασμα θα φτάσει τα 550.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως μετά την αξιοποίηση της δεύτερης πλατφόρμας.

Η ενεργειακή εξάρτηση και οι καθυστερήσεις στο Πακιστάν

Η Τουρκία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες αγορές φυσικού αερίου της Ευρώπης, με την ετήσια κατανάλωσή της να ανέρχεται πέρυσι σε 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Παρά την ανάπτυξη των εγχώριων κοιτασμάτων, η χώρα εξακολουθεί να εισάγει σχεδόν το σύνολο των ποσοτήτων που καταναλώνει. Η εγχώρια παραγωγή διαμορφώθηκε πέρυσι στα 3,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, κυρίως από το Sakarya.

Τέλος, ο Μπαϊρακτάρ γνωστοποίησε ότι οι προγραμματισμένες έρευνες υδρογονανθράκων στα ανοικτά του Πακιστάν μετατίθενται χρονικά κατά περίπου έξι μήνες.

Όπως ανέφερε, η καθυστέρηση συνδέεται με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή ο πόλεμος στο Ιράν.