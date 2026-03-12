Η Τουρκία προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί υποκίνηση εμφυλίου πολέμου στο Ιράν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να κάνει σχέδια που αποσκοπούν στην υποκίνηση εμφυλίου πολέμου στο γειτονικό Ιράν.
«Είμαστε κατά των σχεδίων που αποσκοπούν στην πυροδότηση εμφυλίου πολέμου στο Ιράν και στην πρόκληση συγκρούσεων κατά μήκος εθνοτικών και θρησκευτικών ορίων», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Γερμανό ομόλογό του.
«Προειδοποιούμε για αυτό. Κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει μια τέτοια φαντασίωση. Δεν θα το επιτρέψουμε», πρόσθεσε.
«Δεν πρέπει να αμφισβητείται η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν»
Ο Φιντάν υπογράμμισε επίσης ότι ο αντίκτυπος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν ήταν ήδη εμφανής και ότι ο κίνδυνος εξάπλωσής του παραμένει.
«Δεν πρέπει να αμφισβητείται η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και δεν πρέπει να επιδιώκεται αλλαγή καθεστώτος», τόνισε ακόμη ο Φιντάν.