Η Τουρκία προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί υποκίνηση εμφυλίου πολέμου στο Ιράν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να κάνει σχέδια που αποσκοπούν στην υποκίνηση εμφυλίου πολέμου στο γειτονικό Ιράν .

«Είμαστε κατά των σχεδίων που αποσκοπούν στην πυροδότηση εμφυλίου πολέμου στο Ιράν και στην πρόκληση συγκρούσεων κατά μήκος εθνοτικών και θρησκευτικών ορίων», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Γερμανό ομόλογό του.

«Προειδοποιούμε για αυτό. Κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει μια τέτοια φαντασίωση. Δεν θα το επιτρέψουμε», πρόσθεσε.

«Δεν πρέπει να αμφισβητείται η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν»

Ο Φιντάν υπογράμμισε επίσης ότι ο αντίκτυπος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν ήταν ήδη εμφανής και ότι ο κίνδυνος εξάπλωσής του παραμένει.

«Δεν πρέπει να αμφισβητείται η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και δεν πρέπει να επιδιώκεται αλλαγή καθεστώτος», τόνισε ακόμη ο Φιντάν.