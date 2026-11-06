Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Όπως αναμενόταν, η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση αντι-NAVTEX, αντιδρώντας στις αναγγελίες Ελλάδας και Κύπρου για τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών.

Η Άγκυρα υποστηρίζει στην αντι-NAVTEX ότι τμήμα της θαλάσσιας περιοχής που δεσμεύτηκε με την ελληνική NAVTEX 1411/26 εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή έχει δηλωθεί στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020.

Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν έχει δώσει άδεια για τις συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες και ζητεί τον συντονισμό τους με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Δείτε τι αναφέρει η τουρκική αντιNAVTEX:

TURNHOS N/W : 1105/26 MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA15-1411/26 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. TURKISH AUTHORITIES HAS NOT ISSUED CONSENT FOR THE RESEARCH ACTIVITY REFERRED IN UNAUTHORIZED MESSAGE IN REFERENCE.

3. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

4. CANCEL THIS MESSAGE 062200Z

Έτσι, η Άγκυρα επαναφέρει στο «τραπέζι» την επιστολή που είχε αποστείλει στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 (A/74/757), υποστηρίζοντας ότι τμήμα της περιοχής των ερευνών βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει μονομερώς δηλώσει.

Το επόμενο βήμα της τουρκικής αμφισβήτησης είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει χορηγήσει άδεια για τις συγκεκριμένες έρευνες, χαρακτηρίζει την ελληνική NAVTEX «μη εξουσιοδοτημένη» και αξιώνει όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.