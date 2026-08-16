Η Τουρκία ανακηρύσσει θαλάσσια πάρκα και απομονώνει το Καστελόριζο – Παράνομη ενέργεια λέει το ΥΠΕΞ

Μια ακόμη κίνηση που αποσκοπεί όχι μόνο στην δημιουργία τετελεσμένων, αλλά και στην ευθεία αμφισβήτηση της ελληνική κυριαρχίας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, πραγματοποίησε η Άγκυρα προχωρώντας στην επίσημη ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» με προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η κίνηση παρουσιάζεται από την Άγκυρα ως μέτρο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ωστόσο στόχο έχει να προκαλέσει αμφισβητώντας τις θέσεις της Ελλάδας και το διεθνές δίκαιο.

Με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει στην πράξη τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Απομονώνεται το Καστελόριζο

Ο χάρτης με την χωροθέτηση του τουρκικού πάρκου γύρω απο το Καστελόριζο

Η πρώτη περιοχή εκτείνεται από τη Φέτιγιε της επαρχίας Μούγλα έως το Κας της επαρχίας Αττάλειας, μια χωροθέτηση που στην πράξη περικλείει και αποκλείει το σύνολο της θαλάσσιας έκτασης γύρω από το Καστελόριζο.

«Σφήνα» μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου

Ο χάρτης με την χωροθέτηση του τουρκικού πάρκου ανάμεσα στη Λήμνο και την Σαμοθράκη

Το δεύτερο πάρκο οριοθετείται κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λήμνο.

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Παράνομη ενέργεια η χωροθέτηση

Με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την χωροθέτηση, που δεν έχουν καμία έννομη επήρεια. Σημειώνει ότι στόχος της Τουρκίας είναι η δημιουργία τετελεσμένων και την εγκαλεί για διατάραξη των διμερών σχέσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Με Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου που δημοσιεύθηκαν σήμερα στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Τουρκία ανακήρυξε δύο “εθνικά θαλάσσια πάρκα” στο ΒΑ Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, καθώς κανένα Κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Περαιτέρω, τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται, συνεπώς, για ενέργεια, η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία “εθνικών” θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Σχετικά υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έλαβε την πρωτοβουλία θέσπισης Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος, σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, τη διαφύλαξη των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας όπως αυτές προβλέπονται στο Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».