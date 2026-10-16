Η τοξική φίλη που πρέπει να βγάλουμε άμεσα από τη ζωή μας, σύμφωνα με μια ψυχίατρο

Κάθε φορά που τη συναντάτε, επιστρέφετε σπίτι με μια ανεξήγητα άσχημη διάθεση. Ακόμα και ενώ είστε μαζί, πιάνετε συχνά τον εαυτό σας να νευριάζει με φαινομενικά ασήμαντα πράγματα. Μήπως όμως δεν είναι και τόσο ασήμαντα τελικά; Μήπως έχετε να κάνετε με μια τοξική φίλη, που καλό θα ήταν να βγάλετε από τη ζωή σας;

Αυτές είναι μερικές από τις ατάκες που μπορεί να ξεστομίσει (και οι οποίες μοιάζουν εκ πρώτης όψης καλοπροαίρετες), σύμφωνα με την ψυχίατρο Judith Orloff: «Τα λευκά μαλλιά δεν είναι καθόλου γοητευτικά», «Ξέχνα τον, αυτός είναι σε άλλο επίπεδο», «Μην είσαι χαζή, δεν είσαι φτιαγμένη για αυτή τη δουλειά». Χειρονομίες και φράσεις παθητικο-επιθετικές, μέσα από τις οποίες η τοξική φίλη μπορεί να μας υποτιμά ή να εκφράζει τον δικό της αρνητικό τρόπο σκέψεις.

Η μακροχρόνια έκθεσή μας σε μια τέτοια σχέση μπορεί να συντελέσει ακόμα και στην κατάθλιψη, όπως προειδοποιεί η ειδικός. Ίσως να μη φταίει αυτή: μπορεί αυτός ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς να είναι ο μοναδικός που έμαθε από την οικογένειά της. Αλλά σε καμία μας δεν αξίζει να πέσουμε θύμα ενός «συναισθηματικού βαμπίρ» όπως αποκαλεί τους τοξικούς ανθρώπους η Orloff. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι «να κινήσουμε γη και ουρανό για να τους βγάλουμε από τη ζωή μας».