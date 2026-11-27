Η Θεσσαλονίκη φοράει τα γιορτινά της και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της πόλης, με αφορμή τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:30, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Η πιο λαμπερή πλατεία της πόλης θα μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο γιορτινό σκηνικό, όπου η μουσική, τα φώτα και η εορταστική ατμόσφαιρα θα δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες για να καλωσορίσουμε όλοι μαζί την πιο όμορφη περίοδο του χρόνου.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από τη μεγάλη συναυλία με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου σε μια μουσική συνάντηση που θα ενθουσιάσει!! Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης: η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και η παιδική χορωδία «ΦΩΝΕΣ» του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας.

Παρουσιάζει ο Διογένης Μαριόλας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί όλους τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής βραδιάς, να μοιραστούν τη χαρά των γιορτών και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Γιατί τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που το φως γίνεται συναίσθημα, η μουσική γίνεται γιορτή και η πόλη γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά για όλους!

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ