Η Θεσσαλονίκη τρύγησε τον Αστικό Αμπελώνα της – Τιμήθηκε ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου

Ο καθιερωμένος τρύγος πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Αστικό Αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το Καυτανζόγλειο Στάδιο, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλη Διαμαντάκη και του οινοποιού Ευάγγελου Γεροβασιλείου.

Στη συγκομιδή συμμετείχαν εργαζόμενοι του Δήμου και εθελοντές, οι οποίοι τρύγησαν τις κόκκινες ποικιλίες του αμπελώνα, το ξινόμαυρο και το αγιωργίτικο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε προηγηθεί ο τρύγος των λευκών ποικιλιών, της μαλαγουζιάς και της ρομπόλας, από τις οποίες συγκεντρώθηκαν περίπου 500 κιλά σταφυλιών εξαιρετικής ποιότητας.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τίμησε τον οινοποιό Ευάγγελο Γεροβασιλείου για την πολυετή υποστήριξη και προσφορά του στον Αστικό Αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συμβολή του στο εγχείρημα είναι διαχρονική, καθώς στο Κτήμα Γεροβασιλείου πραγματοποιούνται αφιλοκερδώς η επεξεργασία, η οινοποίηση και η εμφιάλωση του κρασιού που παράγεται από τον δημοτικό αμπελώνα.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στους ανθρώπους που στηρίζουν διαχρονικά τον Αστικό Αμπελώνα και στους τρεις βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η προσπάθεια: στους εργαζόμενους της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στον κ. Ευάγγελο Γεροβασιλείου και στους κατοίκους της περιοχής.

«Είμαστε ξανά εδώ στο γνωστό ραντεβού που δίνουμε κάθε χρόνο με την έναρξη του τρύγου», ανέφερε ο κ. Αγγελούδης, σημειώνοντας πως ο Αστικός Αμπελώνας στέλνει το μήνυμα ότι μέσα στον αστικό ιστό μπορούν να δημιουργηθούν ουσιαστικές νησίδες πρασίνου και παραγωγής προϊόντων της φύσης. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλη Διαμαντάκη και τα στελέχη της Αντιδημαρχίας Πρασίνου, τους οποίους χαρακτήρισε «ψυχή αυτής της προσπάθειας».

Από την πλευρά του, ο κ. Ευάγγελος Γεροβασιλείου χαρακτήρισε εξαιρετικής ποιότητας τη φετινή παραγωγή, σημειώνοντας ότι από τις λευκές ποικιλίες συγκεντρώθηκαν περίπου 500 κιλά σταφυλιών, ενώ σήμερα σειρά είχαν το ξινόμαυρο και το αγιωργίτικο.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το ξινόμαυρο πιθανότατα θα οινοποιηθεί ως ροζέ και το αγιωργίτικο ως ερυθρό κρασί. Από τη σημερινή συγκομιδή αναμένονται περίπου 300-400 φιάλες, ενώ η συνολική φετινή παραγωγή εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τις 800 φιάλες.

Η «Γοργόνα», το κρασί της Θεσσαλονίκης, συνεχίζει να συνδέει τον Αστικό Αμπελώνα με την κοινωνική προσφορά, με μέρος της παραγωγής να διατίθεται για την κάλυψη αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και για κοινωφελείς σκοπούς.