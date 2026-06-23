Η Θεσσαλονίκη τιμά τον Απόστολο Παύλο στον ιστορικό χώρο της Φ.Α.Α.Θ. – Θρησκευτικές εκδηλώσεις και συναυλία στις 29 και 30 Ιουνίου

Σε έναν τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την παρουσία και το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου από τη Θεσσαλονίκη, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης διοργανώνει και φέτος τις καθιερωμένες διήμερες εκδηλώσεις προς τιμήν του Ιερού Ναού Αγίου Παύλου, στις 29 και 30 Ιουνίου 2026, στο Κτήμα της Αδελφότητος (Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου, Λεωφόρος ΟΧΙ).

Το Κτήμα της Φ.Α.Α.Θ. βρίσκεται στην ιστορική περιοχή του Αγιάσματος του Αγίου Παύλου, όπου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αναπαύθηκε ο Απόστολος των Εθνών μετά τη φυγή του από τη Θεσσαλονίκη και πριν την αναχώρησή του για τη Βέροια. Η περιοχή αποτελεί σημείο ιδιαίτερης πνευματικής και ιστορικής σημασίας για την πόλη, καθώς συνδέεται άμεσα με τα βήματα του Αποστόλου Παύλου και τη διάδοση του χριστιανισμού στη Μακεδονία.

Στον χώρο δεσπόζει ο πρώτος ναός της Θεσσαλονίκης αφιερωμένος στον Απόστολο Παύλο, έργο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη. Ο ναός εγκαινιάστηκε το 1922, ως σύμβολο πίστης και ελευθερίας, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση της πόλης.

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας μια παράδοση προσφοράς και διακονίας που ξεπερνά τον ενάμιση αιώνα, εμπλουτίζει διαρκώς το ιστορικό αυτό τοπόσημο. Πρόσφατα, στον χώρο τοποθετήθηκε το εντυπωσιακό ψηφιδωτό του Αποστόλου Παύλου, δημιουργία της διακεκριμένης γλύπτριας και καθηγήτριας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Αφροδίτης Λίτη.

Τα αποκαλυπτήρια του έργου πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο Α΄ και τον Πρόεδρο της Φ.Α.Α.Θ. κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, παρουσία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 150 και πλέον χρόνια από την ίδρυση της Αδελφότητος. Το έργο αποτελεί πλέον ένα διαρκές σημείο αναφοράς και μνήμης για τους επισκέπτες του χώρου.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

19:30 – Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

21:00 – Συναυλία με το Χορωδιακό Εργαστήρι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» Α.Π.Θ.

Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

08:00 – Όρθρος

09:00 – Θεία Λειτουργία

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους πιστούς και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, τιμώντας τη μνήμη του Αποστόλου Παύλου σε έναν ιστορικό χώρο που αποτελεί ζωντανό σημείο αναφοράς για την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης.