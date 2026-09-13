Η Θεσσαλονίκη σε τροχιά ανάπτυξης – Ο ΟΑΣΘ καταλύτης για το μέλλον της πόλης

Του Κώστα Ταγγίρη, διευθύνοντος συμβούλου ΟΑΣΘ

Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκει την πρωτεύουσα της Μακεδονίας σε ένα ιστορικό σημείο καμπής. Η Θεσσαλονίκη δεν συζητά πλέον απλώς για το μέλλον της, αλλά το διαμορφώνει καθημερινά, μέσα από έργα ουσίας που μεταμορφώνουν τη φυσιογνωμία της.

Στο επίκεντρο αυτής της νέας, δυναμικής αναπτυξιακής ατζέντας βρίσκεται ο καθοριστικός ρόλος των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών. Καμία σύγχρονη μητρόπολη δεν μπορεί να αναπτυχθεί, να προσελκύσει επενδύσεις, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα ή να προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής στους κατοίκους της, αν δεν διαθέτει ένα αξιόπιστο, πράσινο και προσβάσιμο δίκτυο μεταφορών.

Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, έχοντας την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συνολικά της κυβέρνησης, αναλάβαμε την ιστορική ευθύνη να μετασχηματίσουμε ριζικά έναν Οργανισμό που για χρόνια δοκιμάστηκε σκληρά, μετατρέποντάς τον σε βασικό πυλώνα της ευρύτερης αναπτυξιακής επανεκκίνησης του Βορειοελλαδικού χώρου.

Σήμερα, οι πολίτες και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης βιώνουν μια εντελώς νέα, ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η πρόσφατη και καθοριστική ένταξη των 50 νέων, 18μετρων αμιγώς ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων στους δρόμους της πόλης, αποτελεί μια τεχνολογική πρωτιά για ολόκληρη την Ελλάδα, μια πρωτιά που αποδεικνύει ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην πρωτοπορία. Μαζί με τα 110 ηλεκτρικά οχήματα των 12 μέτρων, που ήδη… οργώνουν τους δρόμους της πόλης από τον Ιούνιο του 2024, αλλά και τα 46 καινούργια ντιζελοκίνητα λεωφορεία που δρομολογήσαμε το 2025, πάνω από τα δύο τρίτα του στόλου μας αποτελούνται πλέον από ολοκαίνουργια λεωφορεία. Σήμερα με περηφάνεια λέμε ότι δύο στα τρία λεωφορεία είναι καινούργια και σύγχρονα. Και ναι, η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στην πράσινη μετάβαση, μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών της.

Η αναβάθμιση αυτή, ωστόσο, δεν είναι μόνο τεχνολογική. Είναι πρωτίστως ανθρωποκεντρική. Με την ουσιαστική ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού μας μέσω της πρόσληψης 171 νέων οδηγών, καταφέραμε να πυκνώσουμε τα δρομολόγια, να εκμηδενίσουμε τις αδικαιολόγητες αναμονές στις στάσεις και να προσφέρουμε αξιοπρεπείς, άνετες μετακινήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πολυπληθείς συνοικίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης που είχαν χρόνια ανάγκη από ουσιαστική εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, η απόλυτα αρμονική συνέργεια των λεωφορείων του ΟΑΣΘ με το Μετρό -τόσο της βασικής γραμμής όσο και της επέκτασης προς την Καλαμαριά- αποδεικνύει ότι τα δύο μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Στη Θεσσαλονίκη του 2026 απολαμβάνουμε ένα πολυτροπικό δίκτυο μεταφορών που απελευθερώνει την πόλη από τα κυκλοφοριακά αδιέξοδα του χθες.

Δεν σταματάμε όμως εδώ. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για το αύριο είναι ξεκάθαρος και αδιαπραγμάτευτος. Έως το τέλος του 2027, στόχος μας είναι ο στόλος του ΟΑΣΘ να αποτελείται κατά 100% από καινούργια, μηδενικών ρύπων λεωφορεία. Και για την επίτευξη αυτού του στόχου εργαζόμαστε με σταθερά και μεθοδικά βήματα, αλλά και με όρεξη, με ορμή.

Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και της Θράκης δεν είναι μια θεωρητική έννοια στα χαρτιά. Αποτυπώνεται καθημερινά στην ευκολία μετακίνησης του πολίτη, στη ζωτικότητα της τοπικής οικονομίας και στη βελτίωση της καθημερινότητας. Ο ΟΑΣΘ, πιο ισχυρός, εκσυγχρονισμένος και εξωστρεφής από ποτέ, βαδίζει σταθερά στην πρώτη γραμμή αυτής της εθνικής προσπάθειας, οικοδομώντας τη Θεσσαλονίκη που μας αξίζει.

(Δημοσιεύθηκε στο ειδικό έντυπο του MyPortal.gr και της εφημερίδας “Πολιτική” για την 90η ΔΕΘ)