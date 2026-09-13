Καθ. Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

Υφυπουργός Παιδείας, Αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

π. Πρύτανης Α.Π.Θ

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, με μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη ή να έχουν ήδη παραδοθεί στους πολίτες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των υποδομών, των μεταφορών, της υγείας, της ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η Θεσσαλονίκη περνά από τις εξαγγελίες στα αποτελέσματα. Στις μετακινήσεις, στα πανεπιστήμια, στην οικονομία της γνώσης και στις πραγματικές ευκαιρίες των νέων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ασφαλώς το Μετρό Θεσσαλονίκης. Μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων, η βασική γραμμή του έργου παραδόθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2024 και τον Αύγουστο παραδόθηκε και η δεύτερη γραμμή της Καλαμαριάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να ολοκληρώσει ένα έργο με μακρά ιστορία προβλημάτων και να το εντάξει σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Flyover, ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών στη Θεσσαλονίκη. Η υπερυψωμένη λεωφόρος βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με την ενημέρωση του Μαρτίου 2026, η κατασκευή της έχει ξεπεράσει το 50%, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα μέσα του 2027.

Παράλληλα, σημαντική είναι η προσπάθεια ανανέωσης των αστικών συγκοινωνιών. Η ενίσχυση του στόλου με νέα και ηλεκτρικά λεωφορεία αποτελεί μέρος της στρατηγικής για πιο σύγχρονες, οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις. Η λογική της κυβέρνησης είναι ότι το Μετρό, τα λεωφορεία και οι οδικές υποδομές πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών.

Στον τομέα της υγείας, ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και το Ογκολογικό Νοσοκομείο.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν περιορίζεται στο κέντρο της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αναβάθμιση περιοχών που για χρόνια αντιμετώπιζαν σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία περιαστικού δάσους στο Δερβένι, σε έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων, που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κεφάλαιο για τη δυτική πλευρά της πόλης.

Η βασική εικόνα, πάντως, είναι ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης μεταμόρφωσης. Μετρό, Flyover, νέες συγκοινωνίες, υποδομές υγείας, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και επενδύσεις συνθέτουν ένα μεγάλο πρόγραμμα αλλαγών.

Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας: μια Θεσσαλονίκη πιο σύγχρονη, πιο εξωστρεφής, πιο λειτουργική και πιο δυναμική, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας.

(Δημοσιεύθηκε στο ειδικό έντυπο του MyPortal.gr και της εφημερίδας “Πολιτική” για την 90η ΔΕΘ)