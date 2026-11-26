Μια ξεχωριστή γιορτή αθλητισμού, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης θα φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, στις 16:00, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, με τη διοργάνωση Φιλανθρωπικού Ποδοσφαιρικού Τουρνουά, υπό την αιγίδα και με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Βουλευτές, κοινοβουλευτικοί συντάκτες και δημοφιλείς παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Θεσσαλονίκης, ενώνουν τις δυνάμεις τους, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα κοινωνικής προσφοράς και ουσιαστικής στήριξης των συνανθρώπων μας.

➢ Τέσσερις ομάδες – Ένας κοινός σκοπός !

Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν:

• Ομάδα Βουλευτών ,

• Ομάδα Κοινοβουλευτικών Συντακτών ,

• Ομάδα Παλαιμάχων Θεσσαλονίκης ,

• Ομάδα Παλαιμάχων « Ηρακλή » .

Στόχος της διοργάνωσης είναι η οικονομική ενίσχυση τριών σημαντικών κοινωνικών φορέων της Θεσσαλονίκης:

✓ Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» .

✓ Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου και Αυτιστικού Ατόμου με Νοητική Αναπηρία «ΕΛΠΙΔΑ» .

✓ Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών – Alzheimer Hellas .

➢ Πως μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε ;

Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι φορείς που επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των τριών οργανισμών:

• Ορφανοτροφείο ν Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR 63 0171 0700 0060 7004 0030 484

• Σύλλογος Φίλων του Αυτιστικού Ατόμου της Μονάδα ς «ΕΛΠΙΔΑ»

Τράπεζα Eurobank

IBAN: GR 74 0260 1910 0000 7020 0541 730

• Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών.

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR 44 0172 2100 0052 1011 1634 362

Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ενισχύσει το σημαντικό κοινωνικό έργο των τριών φορέων.

➢ Φάνης Παπάς: «Η μεγαλύτερη νίκη είναι η προσφορά στον συνάνθρωπο ! »

Με αφορμή τη διοργάνωση, ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Φάνης Παπάς, ο οποίος συμμετέχει στην πρωτοβουλία, δήλωσε:

«Ο αθλητισμός έχει τη μοναδική δύναμη να ενώνει ανθρώπους, πέρα από πολιτικές, επαγγελματικές και οπαδικέςεπιλογές.

Στις 4 Δεκεμβρίου, βουλευτές, δημοσιογράφοι και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές θα βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο για έναν σκοπό πολύ μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο.

Να στηρίξουμε τα παιδιά της “Μέλισσας”, τους ανθρώπους της “ΕΛΠΙΔΑΣ” και τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν τη νόσο Alzheimer, μαζί με τις οικογένειές τους.

Καλώ όλους τους Θεσσαλονικείς, τους φίλους του αθλητισμού,τους φορείς, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Ιδιαίτερο κάλεσμα θέλω επίσης να απευθύνω στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την προβολή και την επικοινωνία αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Στο γήπεδο θα είμαστε αντίπαλοι για λίγα λεπτά, αλλά συμπαίκτες σε έναν πολύ μεγαλύτερο αγώνα, τον αγώνα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Γιατί η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να βάλουμε ένα γκολ, αλλά να προσφέρουμε χαμόγελο, ουσιαστική στήριξη και ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη»!