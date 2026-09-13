Η Θεσσαλονίκη κερδίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον της

Άρθρο του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη

Η επετειακή 90ή ΔΕΘ με τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία διοργανώνεται σε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο όπου στη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη μια σειρά παρεμβάσεων που αλλάζουν την εικόνα της πόλης, πριμοδοτούν την αναπτυξιακή της προοπτική και την επιτρέπουν να κοιτάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η άφιξη του Μετρό στην Καλαμαριά έχει τη δική της ουσιαστική αλλά και βαθιά συμβολική σημασίαστην κατεύθυνση της ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων υποδομών που έχουν δρομολογηθεί,όπως και το flyover, που όλα δείχνουν πως θα είναι έτοιμο σε μερικούς μήνες, και ασφαλώς η κατασκευή του 6ου Προβλήτα, που προσθέτει πολλαπλάσια δυναμική στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, υλοποιούνται ή δρομολογούνται έργαυπερτοπικής σημασίας, «παγωμένα» επί δεκαετίες,που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη, όπως το Πάρκο Μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας, που κατασκευάζεται, ο άξονας της Αγίας Σοφίας, η νέα πλατεία Αριστοτέλους, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το ξύλινο ντεκ στηνπαλιά παραλία, η ανάπλαση των πλατειών Διοικητηρίου και Δημοκρατίας κ.ά.

Η Θεσσαλονίκη,σε πείσμα κάποιων που επιμένουν σε μια λογική ισοπέδωσης,επιχειρεί το επόμενο βήμα, αλλάζει ταχύτητα, κινητοποιώντας τους αναπτυξιακούς βραχίονές της, ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις τον νέο της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έναν ρόλο που αξιοποιεί το κορυφαίο γεωστρατηγικό της αποτύπωμα και φιλοδοξεί να την αναδείξει σε ένα σύγχρονο, εξωστρεφές, περιφερειακό, κοινωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό, επιχειρηματικό, εμπορικό, πολιτιστικό και διαμετακομιστικό κέντρο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συνιστά απόλυτη προτεραιότητα η διαρκής αναβάθμιση των κορυφαίων πυλώνων της πόλης, όπως του Λιμένα, του Αεροδρομίου και, ασφαλώς, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Εκατό χρόνια από την ίδρυσή της η ΔΕΘ καλείται να ανταποκριθείστις αυξημένες προκλήσεις του αύριο, να ανταποκριθεί με συνέπεια στις ανάγκες της πόλης, όπως διαμορφώνονται από τη νέα πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης και την αδήριτη ανάγκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού εκθεσιακού hub στην καρδιά της πόλης, με ορατό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία. Η ανάπλαση της ΔΕΘ, ενός εμβληματικού έργου για τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα τη βόρεια Ελλάδα, υπηρετεί τόσο τη μετεξέλιξη της πόλης σε κορυφαίο επιχειρηματικό προορισμό όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσήλθε στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης με συγκεκριμένες, ξεκάθαρες θέσεις, που ορίζονται από τις προτεραιότητες των συμπολιτών μας και με την αναγκαία υποσημείωση πως οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση της μεγάλης αστικής αυτής ανάπλασης υπονομεύει την αναπτυξιακή πορεία της πόλης στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό πετύχαμε:

Τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων, ανοιχτού και ελεύθερα προσβάσιμου όλο τον χρόνο

Την ανάληψη από τη ΔΕΘ-Helexpo του κόστους συντήρησης, λειτουργίας και φύλαξης του πάρκου

Τον μηδενισμό 49.000 τετραγωνικών μέτρων επιτρεπόμενης δομήσιμης επιφάνειας, τα οποία εντάσσονται στο πάρκο

Την κατάργηση του ξενοδοχείου, του επιχειρηματικού κέντρου και των χρήσεων realestate του προηγούμενου σχεδιασμού

Την κατασκευή μόνο δύο νέων βιοκλιματικών κτιρίων για εκθεσιακές χρήσεις

Τη δημιουργία άνω των 1000 υπόγειων θέσεων στάθμευσης

Την πλήρη αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης»

Την υλοποίηση της ανάπλασης ως δημόσιου έργου, με δημόσια χρηματοδότηση

Την προστασία των κατοίκων, μέσα από την παραίτηση της ΔΕΘ και των εμπλεκόμενων φορέων από απαιτήσεις που συνδέονται με τις προβλεπόμενες ρυμοτομικές ρυθμίσεις.

Εν κατακλείδι, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε -με την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών-μια νέα, σύγχρονη, βιώσιμη, λειτουργική και ανταγωνιστική ΔΕΘ, που θα υπηρετεί τη Θεσσαλονίκη της καινοτομίας, της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, της δημιουργίας καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Μιας Θεσσαλονίκης που αντλεί από την πλούσια ιστορία της και προσδιορίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον της!

(Δημοσιεύθηκε στο ειδικό έντυπο του MyPortal.gr και της εφημερίδας “Πολιτική” για την 90η ΔΕΘ)