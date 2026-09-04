Η θερμή αγκαλιά Μητσοτάκη – Μυλωνάκη και το δείπνο με τη Μαρέβα

Του Βαγγέλη Παπαντώνη

Δύο στιγμιότυπα, διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά με ξεχωριστό ενδιαφέρον, ξεχώρισαν από το σημερινό κάλεσμα του πρωθυπουργού προς τους δημοσιογράφους, στο Roof Garden του Electra Palace, ενόψει της 90ής ΔΕΘ.

Το πρώτο είχε πρωταγωνιστές τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον στενό συνεργάτη του, Γιώργο Μυλωνάκη. Καθώς ο πρωθυπουργός ολοκλήρωνε τον χαιρετισμό του προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Μυλωνάκης τον πλησίασε και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, με τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να του δίνει μάλιστα και ένα φιλί στο μάγουλο.

Η στιγμή είχε τη δική της συναισθηματική φόρτιση, δεδομένης και της σοβαρής περιπέτειας υγείας που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα ο Γιώργος Μυλωνάκης και την οποία κατάφερε να ξεπεράσει.

Το δεύτερο στιγμιότυπο ήρθε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους. Στο ίδιο σημείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε για δείπνο, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαρέβα.