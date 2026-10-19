Η Θεωρία του Οκτώβρη: Το trend στο TikTok και οι μεγάλες αλλαγές που ισχυρίζεται πως φέρνει

ΟΟκτώβριος σηματοδοτεί τον πρώτο πλήρη μήνα του φθινοπώρου, μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την κανονική επιστροφή από τις διακοπές. Και ενώ βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του, το Tik Tok έχει ήδη εγκαινίασει ένα νέο trend για το πώς αυτός ο μήνας μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας, και όχι μόνο.

Πολλοί χρήστες σε όλη την πλατφόρμα δημοσιεύουν όλο και περισσότερα video για τη «θεωρία του Οκτωβρίου», αλλά και το τι σημαίνει αυτή για το υπόλοιπο του έτους. Σύμφωνα με την Chloe Van Berkel, δημιουργό περιεχομένου με σχεδόν 70k followers στο TikTok, ο Οκτώβριος είναι σχεδόν σαν την Πρωτοχρονιά. Ο μήνας είναι ουσιαστικά η έναρξη του τέταρτου τριμήνου του έτους, καθώς η ίδια περιέγραψε τον Οκτώβριο ως μια περίοδο περισυλλογής κατά την οποία οι άνθρωποι κοιτάζουν πίσω στη χρονιά τους για να δουν τι έχουν καταφέρει.

Για ορισμένους ανθρώπους, η «θεωρία του Οκτωβρίου» χρησιμεύει ως συναγερμός για να κάνουν ορισμένες αλλαγές πριν τελειώσει το έτος. Μια TikToker με το όνομα Monica περιέγραψε τον μήνα ως μια περίοδο κατά την οποία οι άνθρωποι «αποφασίζουν ποια πράγματα πρέπει να τεθούν σε κίνηση», όπως η δέσμευση για μια νέα σχέση ή η έναρξη μιας νέας εργασίας.

«Μοιάζει με τη στιγμή που βρίσκεσαι στην άκρη ενός ψηλού σημείου, ενός γκρεμού, ας πούμε και ψάνχεις ώθηση για να φύγεις μπροστά», είπε.

Η Van Berkel επεσήμανε πόσο γρήγορα τείνουν να κυλούν οι τελευταίοι μήνες του έτους, καθώς η περίοδος μετά το Halloween (γιορτή την οποία σιγά σιγά υιοθετούμε και στη χώρα μας) δίνει την έναρξη για την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπώς.

«Αυτή θα είναι η εποχή που οι άνθρωποι θα κάνουν πολλές μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους, θα πάρουν πολλές σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους και πολλά γεγονότα θα συμβούν για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους αυτή την περίοδο», είπε στο βίντεό της.

Επιπλέον, ο Οκτώβριος σηματοδοτεί την έναρξη του cuffing season – μια εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να συνάψουν σχέσεις πριν από τους κρύους χειμερινούς μήνες. Για την ακρίβεια, περιγράφει την περίοδο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και των χειμερινών μηνών, όταν οι singles βρίσκουν τον εαυτό τους να επιδιώκει να συνάψει μια σοβαρή σχέση ή απλώς μία που θα διαρκέσει τον χειμωνα.

«Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι θέλουν έναν ξεχωριστό άνθρωπο για να περάσουν τις γιορτές μαζί του», πρόσθεσε η TikToker. «Οπότε σίγουρα θα δείτε πολλά νέα ζευγάρια αυτή την περίοδο».

Η «θεωρία του Οκτωβρίου» όχι μόνο ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βελτιώσουν τις συνήθειές τους, αλλά και τις σκέψεις τους γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις. Μάλιστα, ήδη είναι πολύ δημοφιλής, καθώς πολλοί την έχουν ακολουθήσει.

Χιλιάδες χρήστες στο TikTok έχουν μοιραστεί ότι συμφωνούν με τη «θεωρία του Οκτωβρίου», σημειώνοντας ότι ο μήνας μοιάζει και για αυτούς με μια πνευματική επανεκκίνηση.

«Ο Οκτώβριος μοιάζει πραγματικά με την αρχή του έτους», ανέφερε ένα σχόλιο, ενώ ένα άλλο άτομο εξήγησε ότι βλέπει το φθινόπωρο με τον τρόπο που άλλοι βλέπουν την άνοιξη – ως μια περίοδο νέων αρχών και ανάπτυξης.

«Το φθινόπωρο είναι η άνοιξή μου. Τα φύλλα αλλάζουν και ο αέρας γίνεται καθαρός. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει», γράφουν αρκετά σχόλια.

Πάντως, αν το καλοσκεφτείτε σίγουρα το φθινόπωρο θα μπορούσε να είναι μια εποχή νέων αρχών, αφού πολλοί είναι εκείνοι που αποφασίζουν τώρα να αλλάξουν όσα δεν άλλαξαν νωρίτερα, προσπαθώντας να προλάβουν τη νέα χρονιά.