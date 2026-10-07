Η θεωρία που ισχυρίζεται πως μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζετε τις σχέσεις

Αν πούμε πως δεν έχουμε προσπαθήσει κατά καιρούς να νικήσουμε την έμφυτη ανάγκη να γινόμαστε αρεστές και συμπαθητικές προς όλους, θα ήταν ψέμα. Η ιδέα του να μην μας συμπαθούν δεν αρέσει σε κανέναν. Παραδεχτείτε και εσείς πως έχετε, έστω και μία φορά στη ζωή σας, αλλάξει τον εαυτό σας για να σας αποδεχτούν. Ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες το να ταιριάζουμε με τους συνομιλήκους και τις παρέες μας και να κάνουμε «fit in» είναι πολύ σημαντικό.

Ωστόσο, στην αντίληψή μας πρόσφατα έπεσε μία θεωρία, η οποία ισχυρίζεται πως μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Η συγγραφέας και coach νοοτροπίας, Mel Robbins, ανήρτησε στο Instagram ένα video, το οποίο έχει μέχρι στιγμής κερδίσει πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές και likes.

Η θεωρία μέσω της οποίας, όπως ισχυρίζεται, θα ανακαλύψουμε μια πιο συγκεντρωμένη και ευτυχισμένη εκδοχή του εαυτού μας ονομάζεται «Let Them («Αφήστε τους»).

Τι είναι η θεωρία Let Them

Φαίνεται πως από το όνομά της η θεωρία εξηγείται πολύ εύκολα, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η coach παραθέτει στο video της ορισμένα παραδείγματα, τα οποία μοιάζουν αυτονόητα, αλλά αν σκεφτείτε ορισμένες στιγμές στη ζωή σας θα δείτε πως δεν είναι και τόσο.

«Αν οι φίλοι σας δεν σας προσκαλούν για brunch αυτό το Σαββατοκύριακο, αφήστε τους», «Αν το άτομο που σας ελκύει δεν ενδιαφέρεται για μια δέσμευση, αφήστε το».

Η Robbins σημειώνει ότι πάρα πολύς χρόνος και ενέργεια σπαταλιέται στο να αναγκάζουμε τους άλλους να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας.

Το να τους «αφήνουμε» να υπάρχουν όπως αυτοί επιλέγουν είναι μια καλύτερη απάντηση, ειδικά στην κοινωνική μας ζωή. Η ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι θα σας αποκαλύψουν το πραγματικό τους πρόσωπο μέσα από τη συμπεριφορά τους και πρέπει να τους αφήσετε να το κάνουν.

Η πραγματική εξουσία έγκειται στο τι επιλέγουμε εμείς να κάνουμε για να τους αφήσουμε να υπάρξουν. Τηλεφωνούμε συχνά; Απαιτούμε την προσοχή τους, ενώ ξεκάθαρα δεν ανταποκρίνονται;

Η Gloria Zhang, ψυχοθεραπεύτρια, σημείωσε π σε podcast πάνω στη θεωρία Let them: «μας επιτρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ευθύνης των πραγμάτων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν θέλουν.

Επομένως, η προσπάθεια ελέγχου ή εξαναγκασμού θα οδηγεί πάντα σε περισσότερο φόβο, δυσαρέσκεια και δυστυχία» – και θα ήταν πλάνη αν δεν παραδεχόμασταν πως κατά καιρούς έχουμε προσπαθήσει πολύ να κάνουμε τους άλλους να γίνουν αυτό που θέλουμε ή έχουμε απογοητευτεί επειδή δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες μας.

«Αφήνοντας την προσκόλληση σε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, γινόμαστε ελεύθεροι να εστιάσουμε την προσοχή μας σε πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε», τονίζει η ψυχοθεραπεύτρια.

Πράγματι, αν το καλοσκεφτείτε, το να εστιάσουμε στις δικές μας αποφάσεις και σκέψεις μάς δίνει μια μεγαλύτερη αίσθηση εσωτερικής γαλήνης. Η θεωρία, μάλλον, λειτουργεί επειδή αποτελεί παραδοχή της πραγματικότητας: Δεν μπορείτε να ελέγξετε πώς ενεργούν οι άλλοι άνθρωποι, τι κάνουν ή τι λένε. Το μόνο πράγμα που έχετε υπό τον έλεγχό σας είστε εσείς.

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη θεωρία Let Them

Αφήστε τις προσδοκίες που έχετε από τους άλλους: Δεν εννοούμε τα αυτονόητα, να φέρονται με σεβασμό, για παράδειγμα, αλλά μην περιμένετε κάποιος να σας έχει προτεραιότητα στη ζωή του όπως εσείς.

Αναλάβετε τις ευθύνες σας και αφήστε τους άλλους να κάνουν το ίδιο: Ξέρετε που έχετε κάνει λάθος, σταματήστε να παριστάνετε το θύμα. Ταυτόχρονα, μην αναλαμβάνετε ευθύνες άλλων μόνο και μόνο για να γίνετε αρεστές.

Αφήστε τους άλλους να είναι ο εαυτός τους: Έτσι θα καταλάβετε πολλά για τη σχέση σας και θα δείτε αν τελικά αξίζει να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας.