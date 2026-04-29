Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΑΙ) ΕΡΧΕΤΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ…

του Δρ. Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη



Βουλευτή Ροδόπης – πρώην Υπουργού

Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη; Πόσο θα επηρεάσει τη ζωή μας; Θα την επεκτείνει; Θα τη βελτιώσει; Θα τη διευκολύνει; Ή θα υπονομεύσει τις ανθρώπινες σχέσεις, θα απειλήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα περιορίσει την ατομική μας ελευθερία; Θα προστατεύσει την ποιότητα της δημοκρατίας μας ή θα αποτελέσει εργαλείο συγκέντρωσης δύναμης στα χέρια ανεξέλεγκτων κέντρων που θα επιχειρήσουν να χειραγωγήσουν το λαό για να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά τα δικά τους συμφέροντα; Όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα που ήδη απασχολούν την πολιτική, την επιστήμη και τη δικαιοσύνη.

Δεν βοηθά ούτε η τεχνοφοβική δαιμονοποίηση του ΑΙ, ούτε φυσικά η θεοποίηση της τεχνολαγνείας. Αυτό που απαιτείται είναι να μελετούμε συνεχώς το ΑΙ επιδιώκοντας την εξουδετέρωση ή την απομείωση των απειλών και των κινδύνων που φέρνει μαζί του και να αξιοποιούμε τα πλεονεκτημάτα του στην πολιτική, την οικονομία, την υγεία, την εκπαίδευση, την κίνηση, την ασφάλεια, το περιβάλλον….

Για να απαντήσουμε σε αυτούς τους προβληματισμούς αναδεικνύοντας και τα νέα ηθικά, πολιτικά και νομικά διλήμματα που ανακύπτουν από τη εφαρμογή του ΑΙ, 43 ειδικοί επιστήμονες από 18 διαφορετικά Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ξεκινώντας από διαφορετικές ιδεολογικές και φιλοσοφικές αφετηρίες, με διαφορετικές ηλικίες, νοοτροπίες και αντιλήψεις, συγγράψαμε ένα συλλογικό τόμο που επιμελήθηκα επιστημονικά και εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη, ο οποίος επί της ουσίας αναλύει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στο Ελληνικό Σύνταγμα καθώς και τις τρεις εξουσίες, δηλαδή τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική, υπό την σύγχρονη οπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την καινοτόμο και τολμηρή αυτή επιστημονική δουλειά θα αναλύσουν στις 18 Μαίου, ώρα 18:30 στο Αριστοτέλειον Θέατρο στη Θεσσαλονίκη, τρεις ξεχωριστές προσωπικότητες: ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ντόρα Μπακογιάννη και ο πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός και Επίτιμος Καθηγητής Νομικής κ. Προκόπιος Παυλόπουλος.

Την εκδήλωση διοργανώνουν στο πλαίσιο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ INNOVATION FORUM, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Αριστοτέλειο Κολλέγιο και οι εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Το ΑΙ έρχεται στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας ένα γόνιμο δημόσιο διάλογο, ενθαρρύνοντας την διαμόρφωση σύγχρονων προτάσεων, απαντώντας σε κρίσιμους προβληματισμούς και φυσικά αφυπνίζοντας συνειδήσεις να δράσουν δημιουργικά συνδυάζοντας την ηθική με την τεχνολογία. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ανοιχτή και ο καθένας μπορεί να δηλώσει ανοίγοντας και συμπληρώνοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα “Πολιτική” στις 25-04-2026